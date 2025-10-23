Lucca trema, quante giornate di squalifica rischia dopo l’espulsione in Psv-Napoli

IIl gesto di Lucca e l'interpretazione dell'arbitro

Il punto focale è proprio questo: se sarà risolto l'equivoco del gesto di Lucca di toccarsi il capo con le dita per sottolineare il tocco di testa del suo avversario, interpretato dall'arbitro come una sorta di "sei matto", allora la squalifica potrebbe anche ridursi a una sola giornata; altrimenti, incasserà il massimo della pena sportiva. Nella foga del momento, Siebert ha ritenuto irriguardoso e offensivo il gesto del centravanti del Napoli, nonostante sia Lucca sia il capitano Di Lorenzo si siano affrettati a spiegargli la natura e il significato di quella mimica. Un altro episodio sfortunato, la sintesi del momentaccio e di una serata nerissima che dopo la seconda sconfitta in tre giornate di Champions potrebbe complicare ulteriormente il percorso: Conte, infatti, potrebbe perdere l'unica alternativa a Hojlund al centro dell'attacco per due partite. A questo punto cruciali per inseguire ancora la qualificazione.