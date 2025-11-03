Conte sbotta in conferenza: "Il Napoli che lotta dà fastidio. Cercate sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma poi..."

Conte prima di Napoli-Eintracht: "Champions mondo a parte"

Così Antonio Conte, accompagnato da un veterano come Matteo Politano, ai microfoni di Sky Sport: "Champions mondo a parte, diventa difficile trovare squadre poco attrezzate. Domani occasione per rifarci dopo il PSV. Nonostante le difficoltà ci siamo difesi, sono sereno, ho una squadra forte sotto l'aspetto mentale. Da valutare Gilmour e Spinazzola. Giocando ogni 2-3 giorni la fatica cambia".

Conte in conferenza: "Con tutti i problemi che abbiamo avuto, Napoli primo in classifica"

Conte è poi intervenuto in conferenza stampa: "Nel calcio moderno non c'è solo una fase, soprattutto per gli esterni d'attacco. Si difende e si attacca in 11, quindi non c'è nessuna differenza nei compiti per giocatori come Politano, Neres ed Elmas, poi possono cambiare le caratteristiche. Questo sì, ma i compiti sono gli stessi per chi interpreta quel ruolo lì. Se mi aspetto più gol? Intanto, qualcuno deve aver segnato, perché siamo primi in classifica... Prima il problema era la difesa, ora abbiamo fatto due clean sheet e parliamo dell'attacco. Con tutti i problemi e gli infortuni che abbiamo avuto, in tre mesi, abbiamo sentito solamente critiche, dopo un pompamento assurdo delle aspettative. Poi vado a vedere la classifica e chi c'è primo in classifica? Il Napoli, e dico mizzica... Si è fatto male Lukaku, si è infortunato Lobotka, ora si è fermato De Bruyne, poi però vedo la classifica e vedo che il Napoli è sempre primo. Nessuno si è chiesto come hanno fatto questi ad essere primi in classifica nonostante tutti questi problemi".

Conte: "Il tifoso napoletano è un signore, Napoli lassù fa paura"

"Noi abbiamo trovato un'alternativa importante in un'unica partita, quella contro l'Inter, - ha precisato Conte - quando Hojlund era infortunato e abbiamo schierato Neres davanti, per sfruttare la sua velocità. Abbiamo provato anche contro il Como a sfruttare Neres al fianco di Hojlund, prima di tornare al 4-3-3. Domani abbiamo una partita che ci può consentire di rimettere in sesto la classifica, ma affrontiamo un avversario forte. Sappiamo che lo stiamo facendo nelle difficoltà, quindi mi sento in dovere di difendere assolutamente questa squadra. Quando dico di non farsi prendere in giro, parlo delle voci che vengono messe ad arte in giro, per alzare le aspettative o per ammazzare la squadra. Il popolo napoletano deve sempre rimanere schierato con la squadra, compatto. Il tifoso napoletano è un sognatore e non ci vuole niente per alzare le aspettative o ammazzare l'umore. Rimaniamo compatti e ascoltate quello che dicono calciatori e allenatore, le uniche persone che vogliono bene al Napoli. Stiamo concentrati su di noi, perché l'annata sarà difficile e molto complessa. Onore e merito a questi ragazzi, perché con tutte le difficoltà vedo la classifica e siamo ancora là, dopo tre mesi. In Champions, se dovessimo riuscire a vincere la partita, saremo a 6 punti, se non dovessimo riuscirci saranno stati più bravi gli altri. Dico solo una cosa: stateci vicino. Napoli che è lì, che lotta per le prime posizioni, dà fastidio. Lo capisco. Forse qualcun altro deve entrare nell'ottica... Quindi ambiente compatto, sempre, i calciatori stanno dando tutto, i nuovi si stanno inserendo. Forse questo fa paura".

Conte: "Bundesliga non superiore alla Serie A, Premier fuori portata"

Conte ha poi parlato delle differenze tra Serie A e Bundesliga: "Non credo che il campionato italiano sia dietro la Bundesliga, penso che il livello sia uguale. C'è stress psico-fisico per chi gioca ogni tre giorni, perché in campionato ci sono partite importanti che devi affrontare, a volte con più giocatori che nella tua testa sono titolari. In questo momento, fuori portata è la Premier League, per via di tantissime cose, per la potenza economica, per le infrastrutture, per la crescita incredibile che hanno avuto. Alla Germania possiamo invidiare il fatto che fanno meno partite in campionato (34), hanno un periodo di pausa dopo Natale in cui si riprendono, cose che noi non abbiamo. Questo è un bel vantaggio per loro, poi c'è il Bayern che viaggia a livelli stratosferici, con giocatori e società forte. Fa una corsa a parte, poi le altre sono squadre di livello, come il Leverkusen, l'Eintracht, lo Stoccarda, il Borussia Dortmund. Sono squadre del nostro livello, è un campionato di pari livello".

Conte sulle condizioni dei singoli

Sui singoli, Conte ha aggiunto: "Lobotka ha fatto l'ultima parte dell'ultima partita con il Como. Era al rientro, sicuramente dargli più minutaggio poteva rappresentare un serio rischio. Anche parlando con lui, abbiamo optato per questa soluzione. Anche Rrahmani è venuto in panchina con il Lecce, sono andato da lui a chiedergli se volesse fare l'ultima parte della partita, abbiamo preferito evitare. Lobo dovrebbe rientrare per la partita di domani senza problemi, si è allenato, ha superato la problematica che aveva avuto. Non dimentichiamo che l'ultima partita Elmas ha avuto un impatto veramente incredibile. Sono contento di ampliare la rosa di titolari, con certezze, perché diventa fondamentale. Lui come Gutierrez, sta dimostrando che stiamo ampliando la rosa titolare che prima era di 10-11 titolari. Elmas può giocare esterno d'attacco, a destra o a sinistra. Gilmour? Ieri c'è stato defaticante, non si tratta di problemi muscolari, ma di infiammazioni a livello pubalgico e adduttori. Se ce la faranno, saranno arruolabili, altrimenti non lo saranno. Non ci piangiamo addosso".