NAPOLI – Senza tifosi, senza dirigenti e senza l’allenatore. L’Eintracht Francoforte arriva al Maradona in formazione ridotta e con l’aria di chi sa che la trasferta di Napoli non sarà semplice. Per motivi di ordine pubblico, la squadra tedesca non sarà seguita dai propri sostenitori; il pranzo ufficiale Uefa è stato annullato e, come se non bastasse, Dino Toppmöller è rimasto in albergo, bloccato da un forte raffreddore. A parlare, nella sala stampa Maradona, sono stati il suo vice Jan Fiesser e Arthur Theate, ex Bologna. "L’atmosfera forse non è la migliore - ha ammesso Fiesser - ma siamo ottimisti. Dobbiamo dimenticare i 5-1 delle ultime partite di Champions: ho visto grande voglia nel gruppo, siamo giovani ma ambiziosi. Ci siamo meritati di essere qui, vogliamo imparare e anche vincere, anche se non sarà facile. Il Napoli difende con grande disciplina e sa essere aggressivo. Ma vincerà chi saprà giocare meglio sotto pressione". Il vice di Toppmoller ha confermato l’assenza dell’infortunato Uzun, il talento più brillante della squadra, e lasciato intendere che Gotze partirà dall’inizio insieme a Knauff alle spalle di Burkardt, in un 3-4-2-1 che diventa 5-4-1 in fase difensiva. "Mario è un grande professionista - ha aggiunto - sta ritrovando la forma migliore, ma è sempre un leader". Peserà, secondo i tedeschi, l'assenza dei loro tifosi: "Un peccato che non siano qui con noi, ma so che ci seguiranno alla tv - ha spiegato Fiesser -. Alcuni dirigenti non sono partiti, ma noi pensiamo solo al campo". E sullo stadio: "Giocare al Maradona è qualcosa di speciale. Diego è stato uno dei migliori, se non il migliore di tutti i tempi".