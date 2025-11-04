Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
Napoli-Eintracht senza "derby": out il fratello di Hojlund 

Nessun confronto in famiglia al Maradona: il centrocampista della formazione tedesca è indisponibile a causa di un problema muscolare
Fabio Mandarini
1 min
NAPOLI (dall’inviato) - La grande sfida in famiglia degli Hojlund è saltata. Niente da fare: Rasmus, il centravanti del Napoli, oggi sarà regolarmente al centro dell'attacco mentre suo fratello Oscar, centrocampista dell'Eintracht, è rimasto in Germania alle prese con un infortunio muscolare. Sarebbe stato un derby in famiglia molto suggestivo: Rasmus, 22 anni, avrebbe accolto Oscar al Maradona, 20 anni, e poi avrebbe messo da parte gli onori di casa. Del resto, anche Hojlund junior avrebbe provato a rovinare la serata del suo fratello maggiore: sia il Napoli, sia l'Eintracht hanno l'assoluta necessità di vincere per consolidare la zona playoff e poi per staccare l'altro. Per la cronaca: c’è anche un terzo fratello calciatore, Emil, gemello di Oscar ma centravanti come Rasmus. Oscar, dicevamo, è arrivato a Francoforte una stagione fa e ha collezionato 31 presenze e un gol tra Bundesliga e coppe varie. In Champions ha debuttato il 30 settembre contro l'Atletico a Madrid: una prima indimenticabile. Ma forse, la seconda contro Rasmus a Napoli, sarebbe stata ancora più bella. 

