Dove vedere Psg-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario

PARIGI - La quarta giornata della Champions League presenta in programma la sfida stellare tra il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco. Le due formazioni arrivano a questo appuntamento dopo aver conquistato tre vittorie in altrettante partite, le due squadre guidano la classifica della Phase League in condominio con Inter e Arsenal.

Psg-Bayern Monaco, l'orario

Psg-Bayern Monaco andrà in scena oggi, martedì 4 novembre, alle ore 21.00 al Parco dei Principi di Parigi.

Dove vedere Psg-Bayern Monaco in diretta tv

Psg-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 254.

Psg-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.