Classifica Champions, cosa cambia dopo il pareggio del Napoli con l'Eintracht: ecco la situazione
Azzurri a quattro punti dopo quattro giornate della fase campionato. La rincorsa riparte dalla sfida al Qarabag
NAPOLI - Solo un pari con l'Eintracht Francoforte e quattro punti in quattro giornate della fase campionato di Champions. Entrambe le volte sconfitto fuori casa e una sola vittoria al Maradona, quella con lo Sporting Lisbona. Per il Napoli di Conte il cammino europeo s'è complicato con il pareggio contro i tedeschi, ma non è per nulla compromesso. L'anno scorso per passare alla fase a eliminazione diretta sono bastati 11 punti, quelli tra l'altro conquistati anche dal Manchester City di Guardiola. Il Psg, poi campione d'Europa, si qualificò all'ultima giornata facendone 13. Al Napoli, insomma, ci vorrebbero almeno due vittorie e un pareggio nelle prossime quattro partite di Champions per sperare nella qualificazione, non scontata, visto che l'anno scorso con 11 punti, ma una peggiore differenza reti, la Dinamo Zagabria restò fuori. Per provare a staccare il pass, insomma, la squadra di Conte non può sbagliare la prossima in casa con il Qarabag (25 novembre), prima di andare in trasferta a Lisbona contro il Benfica di Mourinho (10 dicembre). Alla penultima ancora una trasferta, in Danimarca, contro il Copenaghen (20 gennaio) per finire al Maradona contro i campioni del Mondo, il Chelsea di Maresca (28 gennaio). Un cammino difficile, ma non impossibile.