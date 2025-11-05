Hakimi, la scioccante foto della sua caviglia dopo il fallo killer di Luis Diaz

Una partita spettacolare trasformata in un incubo nel finale. In PSG-Bayern Monaco di Champions League, l’assoluto protagonista del primo tempo era stato Luis Díaz, autore di una doppietta che aveva portato in vantaggio i bavaresi al Parco dei Principi. Ma in pieno recupero, il colombiano si è reso protagonista di un episodio durissimo: una entrata killer su Achraf Hakimi, che ha fatto gelare il pubblico parigino. Il terzino marocchino, ex Inter, è rimasto a terra urlando dal dolore dopo una brutta torsione della caviglia sinistra. Dopo le prime cure del caso è stato costretto a lasciare il campo in lacrime. E così Diaz espulso e Hakimi in infermeria.