Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Hakimi, la scioccante foto della sua caviglia dopo il fallo killer di Luis Diaz

Hakimi, la scioccante foto della sua caviglia dopo il fallo killer di Luis Diaz

Immagini da brividi del piede sinistro del terzino dopo il brutto fallo rimediato nel match di Champions League
2 min

Una partita spettacolare trasformata in un incubo nel finale. In PSG-Bayern Monaco di Champions League, l’assoluto protagonista del primo tempo era stato Luis Díaz, autore di una doppietta che aveva portato in vantaggio i bavaresi al Parco dei Principi. Ma in pieno recupero, il colombiano si è reso protagonista di un episodio durissimo: una entrata killer su Achraf Hakimi, che ha fatto gelare il pubblico parigino. Il terzino marocchino, ex Inter, è rimasto a terra urlando dal dolore dopo una brutta torsione della caviglia sinistra. Dopo le prime cure del caso è stato costretto a lasciare il campo in lacrime. E così Diaz espulso e Hakimi in infermeria.

La foto della caviglia fa impressione

Fa impressione la foto della caviglia del giocatore del PSG. L’immagine lascia temere il peggio: si parla di una distorsione grave, con il rischio di un lungo stop. Hakimi ha abbandonato lo stadio con stampelle e un tutore alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti degli esami strumentali, che chiariranno l’entità del danno.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Colpaccio Bayern in casa del PsgPronostici Champions, le quote

Champions, i migliori video

Unisciti alla community