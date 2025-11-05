Dove vedere Inter-Kairat Almaty in tv? Sky o Prime Video, orario

L'Inter di Cristian Chivu torna a calcare il palcoscenico della Champions League per affrontare i kazaki del Kairat Almaty , squadra capace di eliminare il Celtic ai playoff della massima competizione continentale, seppur ai calci di rigore. Partita ampiamente alla portata dei nerazzurri, che effettueranno diverse rotazioni per l'occasione. L'obiettivo di Lautaro e compagni è restare a punteggio pieno, per non perdere contatto con il treno di testa nella classifica della League Phase.

Inter-Kairat, l'orario

Inter-Kairat si disputerà oggi, mercoledì 5 novembre, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Inter-Kairat in diretta tv

Inter-Kairat è la partita scelta da Amazon Prime Video per la quarta giornata della League Phase di Champions. Diretta tv prevista solo sulla piattaforma di Jeff Bezos, con l'app di riferimento attiva su ogni moderna smart tv e nell'apposita sezione della Home di SkyQ. Per i nuovi abbonati, i primi 30 giorni sono gratis, poi scatterà autonomamente un abbonamento mensile o annuale, a seconda di ciò che avrete selezionato in fase di sottoscrizione.

Inter-Kairat, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login. Il mese di prova è gratuito. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.