Champions League, solo pareggi per Barcellona e Chelsea, il Manchester City travolge il Borussia Dortmund

Pafos-Villarreal 1-0

A Limassol prima storica vittoria in Champions League dei ciprioti del Pafos che battono il Villarreal per 1-0. I padroni di casa trovano il vantaggio in avvio di ripresa con un gran colpo di testa del difensore olandese Luckassen che infula la porta spagnola sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Grazie a questo successo la squadra cipriota sale a cinque punti in classifica mentre la formazione spagnola resta inchiodata sul fondo della graduatoria con un solo punto fin qui conquistato.

Pafos-Villarreal 1-0, cronaca statistiche e tabellino

Qarabag-Chelsea 2-2

A Baku il Chelsea di Maresca ottiene soltanto un punto sul campo del Qarabag. Il Chelsea passa in vantaggio dopo un quarto d’ora con Estevao: il brasiliano conquista il pallone sul vertice destro dell’area avversaria, poi rientra sul sinistro infilando il portiere avversario sul primo palo. Ma a ridosso della mezz’ora i padroni di casa trovano il pareggio: Duran vince un corpo a corpo al limite dell’area con Hato e calcia in porta colpendo il palo, sulla respinta Leandro Andrade ribadisce in rete. Il Qarabag raddoppia poco prima dell’intervallo grazie a Jankovic che realizza un calcio di rigore spiazzando Sanchez. Gli inglesi trovano il pareggio in avvio di ripresa con l'argentino Garnacho che riporta in equilibrio il risultato con un gran sinistro in diagonale. Nel recupero Garnacho ha l'occasione per regalare i tre punti agli ospiti, ma la difesa del Qarabag si salva in calcio d'angolo.

Qarabag-Chelsea 2-2, cronaca statistiche e tabellino

Ajax-Galatasaray 0-3

Il Galatasaray strapazza l’Ajax a domicilio. Protagonista assoluto della serata è l’ex centravanti del Napoli Viktor Osimhen che realizza una tripletta. Il vantaggio dei giallorossi arriva dopo un’ora di gioco, con l’attaccante nigeriano che capitalizza un ottimo assist di Sané. Poi Osimhen si prende la scena dal dischetto realizzando due calci di rigore.

Ajax-Galatasaray 0-3, cronaca statistiche e tabellino

Benfica-Leverkusen 0-1

Cade ancora il Benfica, ancora ferma al palo dopo quattro partite. Gli ospiti trovano il successo grazie alla rete decisiva firmata dall’ex romanista Patrick Schick a metà ripresa. I lusitani provano in ogni modo a rimettere in piedi la partita, Lukabakio nel finale fallisce una buona occasione per pareggiare.

Benfica-Leverkusen X-X, cronaca statistiche e tabellino

Bruges-Barcellona 3-3

Pareggio ricco di emozioni tra Bruges e Barcellona. I padroni di casa passano in avvio grazie alla rete di Nicolò Tresoldi che sfrutta una ripartenza letale. La squadra catalana reagisce immediatamente riportando il risultato in equilibrio con Ferran Torres che è rapido ad anticipare il portiere avversario in uscita. Ma il Bruges torna a colpire nuovamente in contropiede con Forbs. Allo scoccare dell’ora di gioco Yamal si inventa il gol del pareggio con la preziosa assistenza di Fermin Lopez; lo scambio tra i due è sublime, il tiro mancino dell’attaccante è un tocco vellutato di biliardo che si infila nell’angolo più lontano. Ma il Barcellona presta il fianco dopo appena un minuto: difesa schierata sulla linea di metà campo, Forba si inserisce con grande tempismo, arriva davanti a Szczesny e lo batte con un pallonetto. La squadra catalana trova il pareggio grazie a un’autorete di Tzolis propiziata da un cross a centro area di Yamal.

Bruges-Barcellona 3-3, cronaca statistiche e tabellino

Manchester City-Borussia Dortmund 4-1

La squadra di Pep Guardiola travolge il Borussia Dortmund per 4-1. Gli inglesi archiviano la partita contro il Borussia Dortmund nel primo tempo: il vantaggio arriva dopo ventidue minuti con un tiro dalla distanza di Foden che sorprende il portiere Kobel, il Manchester City trova il raddoppio a ridosso della mezz’ora e porta la firma di Haaland che calcia indisturbato con il sinistro nel cuore dell’area avversaria. In avvio di ripresa gli inglesi vanno ancora a bersaglio con un sinistro calibrato di Foden che trova l’angolino con una conclusone dal limite dell’area. I tedeschi accorciano le distanze con Anton, ma nel recupero Cherki firma il quarto gol per la squadra di Guardiola.

Manchester City-Borussia Dortmund 4-1, cronaca statistiche e tabellino

Newcastle-Athletic Bilbao 2-0

Gli inglesi trovano il terzo successo consecutivo in Champions League battendo gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo appena undici minuti con Burn, rapido a capitalizzare un ottimo assist di Trippier. I bianconeri raddoppiano in avvio di ripresa on Joelinton: grazie a questa vittoria il Newcastle sale momentaneamente al sesto posto della Phase League.

Newcastle-Athletic Bilbao 2-0, cronaca statistiche e tabellino