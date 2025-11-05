La sfida tra Olympique Marsiglia e Atalanta, valevole per la quarta giornata della fase campionato della Champions League, ha visto sugli spalti la presenza di uno spettatore che non è passato inosservato: Cristiano Giuntoli. L'ex dirigente di Napoli e Juventus era presente al Velodrome e si è gustato la sfida tra i francesi, guidati da De Zerbi e i nerazzurri di Juric. Giuntoli ha chiuso la sua esperienza come direttore sportivo della Juventus a giugno, ed è in attesa di una nuova avventura.