Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Marsiglia-Atalanta con uno spettatore a sorpresa: Giuntoli in tribuna al Velodrome© LAPRESSE

Marsiglia-Atalanta con uno spettatore a sorpresa: Giuntoli in tribuna al Velodrome

L'ex dirigente di Napoli e Juventus ha assistito al match tra i francesi, guidati da De Zerbi e i nerazzurri di Juric
1 min

La sfida tra Olympique Marsiglia e Atalanta, valevole per la quarta giornata della fase campionato della Champions League, ha visto sugli spalti la presenza di uno spettatore che non è passato inosservato: Cristiano Giuntoli. L'ex dirigente di Napoli e Juventus era presente al Velodrome e si è gustato la sfida tra i francesi, guidati da De Zerbi e i nerazzurri di Juric. Giuntoli ha chiuso la sua esperienza come direttore sportivo della Juventus a giugno, ed è in attesa di una nuova avventura. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Atalanta, Percassi dà fiducia a JuricDe Zerbi sfida Juric

Champions, i migliori video

Unisciti alla community