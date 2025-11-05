Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Champions League, come cambia la classifica dopo le vittorie di Inter e Atalanta

I nerazzurri battono il Kairat Almaty e si portano a punteggio pieno: con la squadra di Chivu solo altre due squadre
1 min
TagsChampions League

Nel mercoledì della quarta giornata di Champions League, l'Inter vince con più di qualche difficoltà contro il Kairat Almaty mentre l'Atalanta fa il colpaccio in casa del Marsiglia. Ma come è cambita la classifica della fase campionato dopo questo turno?

Classifica Champions League: Inter a punteggio pieno

Grazie al 2-1 sulla squadra kazaka, i nerazzurri si portano a punteggio pieno a 12 punti. Con la squadra allenata di Chivu ci sono solamente altre due squadre: Arsenal e Bayern Monaco.

Atalanta, che balzo

Per gli uomini di Juric, invece, tre punti fondamentali per sollevarsi e portarsi a solo due lunghezze dalle prime otto: GUARDA QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA!

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

