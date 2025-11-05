Champions League, come cambia la classifica dopo le vittorie di Inter e Atalanta
I nerazzurri battono il Kairat Almaty e si portano a punteggio pieno: con la squadra di Chivu solo altre due squadre
Nel mercoledì della quarta giornata di Champions League, l'Inter vince con più di qualche difficoltà contro il Kairat Almaty mentre l'Atalanta fa il colpaccio in casa del Marsiglia. Ma come è cambita la classifica della fase campionato dopo questo turno?
Classifica Champions League: Inter a punteggio pieno
Grazie al 2-1 sulla squadra kazaka, i nerazzurri si portano a punteggio pieno a 12 punti. Con la squadra allenata di Chivu ci sono solamente altre due squadre: Arsenal e Bayern Monaco.
Atalanta, che balzo
Per gli uomini di Juric, invece, tre punti fondamentali per sollevarsi e portarsi a solo due lunghezze dalle prime otto: GUARDA QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA!