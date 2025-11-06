Quinto posto in Champions, la classifica ranking aggiornata: l'Italia è quinta dietro Cipro!

Nonostante una due giorni di Champions League senza sconfitte, con i pareggi di Napoli e Juventus al martedì e le vittorie di Inter e Atalanta al mercoledì, la Serie A resta lontana dalla possibilità di ottenere una quinta squadra in Champions League . Italia nella top 5, ma clamorosamente dietro un'altra nazione, impossibile da pronosticare.

Inghilterra e Germania in testa al Ranking

Non c'è da stupirsi se attualmente i primi due posti del Ranking sono saldamente occupati dai due campionati più ricchi ed evoluti, quello inglese e quello tedesco. L'uno grazie soprattutto ad Arsenal e Manchester City, l'altro con il rullo compressore Bayern a fare da aprirpista. Sarebbero dunque ad oggi Premier League e Bundesliga ad assicurarsi una quinta squadra in Champions League. A ruota le segue la Liga spagnola mentre è clamoroso quello che accade al di sotto del podio virtuale chiuso dal calcio iberico.

Italia dietro Cipro

Entrare in Top 5 per l'Italia, con i tempi che corrono, costituirebbe di per sé un vantaggio, se non fosse che il quarto posto non è occupato come si potrebe pensare dall'altro grande campionato europeo, peraltro in espansione, quello francese, ma dal campionato cipriota. Proprio così, perché con 8250 punti Cipro precede Roma, ferma ad 8142 punti, nonostante ben sette squadre che partecipano alle coppe. Ancora peggio, magra consolazione, il Portogallo solamente sesto alle nostre spalle con 8000 punti tondi tondi. A completare la classifica, nell'ordine, Polonia, Danimarca, Francia e Turchia.