martedì 25 novembre 2025
Dove vedere Chelsea-Barcellona in tv? Sky o Prime Video, orario

Maresca sfida Flick in occasione della quinta giornata della League Phase di Champions: le probabili scelte di formazione
Champions League, chelsea, Barcelona

Il Chelsea di Enzo Maresca ospita il Barcellona di Hansi Flick tra le mura di Stamford Bridge, in occasione della quinta giornata della League Phase di Champions. Appaiati a quota 7 in classifica, blues e blaugrana vanno a caccia di una vittoria che potrebbe alimentare le speranze di rientrare stabilmente tra le prime otto.

Chelsea-Barcellona, l'orario

Chelsea-Barcellona si disputerà oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21 nella splendida cornice dello "Stamford Bridge" di Londra.

Dove vedere Chelsea-Barcellona in diretta tv

Chelsea-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Chelsea-Barcellona, dove vederla in streaming

Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now in Italia. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Le probabili formazioni di Maresca e Flick

CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; E. Fernandez, M. Caicedo; Estevao, Joao Pedro, Garnacho; Delap. Allenatore: Maresca.

A disposizione: Jorgensen, Curd, Badiashile, Hato, Malo Gusto, Acheampong, Gittens, George, Buonanotte, Walsh, Neto, Guiu.

Indisponibili: Colwill, Lavia, Palmer, Fofana. Squalificati: -. Diffidati: Andrey Santos.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsi, Eric Garcia, A. Baldé; Casadò, de Jong; Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski. Allenatore: Flick.

A disposizione: Szczesny, Kochen, Ronald Araujo, Christensen, Gerard Martin, Olmo, Bernal, Raphinha, Dro, Bardghji, Rashford.

Indisponibili: Ter Stegen, Gavi, Pedri. Squalificati: -. Diffidati: Casadò, De Jong, Fermin Lopez, Yamal.

 

