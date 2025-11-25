Dove vedere Chelsea-Barcellona in tv? Sky o Prime Video, orario

Il Chelsea di Enzo Maresca ospita il Barcellona di Hansi Flick tra le mura di Stamford Bridge, in occasione della quinta giornata della League Phase di Champions . Appaiati a quota 7 in classifica , blues e blaugrana vanno a caccia di una vittoria che potrebbe alimentare le speranze di rientrare stabilmente tra le prime otto.

Chelsea-Barcellona, l'orario

Chelsea-Barcellona si disputerà oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21 nella splendida cornice dello "Stamford Bridge" di Londra.

Dove vedere Chelsea-Barcellona in diretta tv

Chelsea-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Chelsea-Barcellona, dove vederla in streaming

Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now in Italia. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.