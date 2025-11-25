Dove vedere Chelsea-Barcellona in tv? Sky o Prime Video, orario
Il Chelsea di Enzo Maresca ospita il Barcellona di Hansi Flick tra le mura di Stamford Bridge, in occasione della quinta giornata della League Phase di Champions. Appaiati a quota 7 in classifica, blues e blaugrana vanno a caccia di una vittoria che potrebbe alimentare le speranze di rientrare stabilmente tra le prime otto.
Chelsea-Barcellona, l'orario
Chelsea-Barcellona si disputerà oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21 nella splendida cornice dello "Stamford Bridge" di Londra.
Dove vedere Chelsea-Barcellona in diretta tv
Chelsea-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Chelsea-Barcellona, dove vederla in streaming
Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now in Italia. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Maresca e Flick
CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; E. Fernandez, M. Caicedo; Estevao, Joao Pedro, Garnacho; Delap. Allenatore: Maresca.
A disposizione: Jorgensen, Curd, Badiashile, Hato, Malo Gusto, Acheampong, Gittens, George, Buonanotte, Walsh, Neto, Guiu.
Indisponibili: Colwill, Lavia, Palmer, Fofana. Squalificati: -. Diffidati: Andrey Santos.
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsi, Eric Garcia, A. Baldé; Casadò, de Jong; Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski. Allenatore: Flick.
A disposizione: Szczesny, Kochen, Ronald Araujo, Christensen, Gerard Martin, Olmo, Bernal, Raphinha, Dro, Bardghji, Rashford.
Indisponibili: Ter Stegen, Gavi, Pedri. Squalificati: -. Diffidati: Casadò, De Jong, Fermin Lopez, Yamal.
