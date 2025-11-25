Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Spalletti e la domanda sul freddo, lui reagisce così: "La Russia mi piaceva e anche mia moglie...". Poi compare una foto

Il tecnico, come sempre, risponde in modo originale alle domande dei cronisti norvegesi: "Con codesto sorriso lei con me l'ha dura". E il video diventa virale
2 min

Luciano Spalletti, come sempre, risponde a modo suo. E la conferenza diventa uno show virale. Succede che a Bodo, nella minuscola sala stampa dello stadio, viene posta al tecnico da un cronista norvegese una domanda sul freddo. Spalletti reagisce e la risposta fa sorridere tutti perché, con ironia, il tecnico fa capire che per lui la temperatura non è mai stata un problema: "Con codesto sorriso che esercita sicurezza, per lei è dura - dice rivolto al giornalista -. Io sono stato cinque anni in Russia, con me ce l'hai dura perché io ci ho vissuto un bel po'. In Russia ci vanno tutti a fare gli allenatori e dopo tre mesi vengono via, io ci sono stato e mi ci è nata anche una figlia perché mi piaceva la Russia e mi piaceva anche mia moglie, che mi piace ancora come la Russia. Per cui trovi duro con me". Come a dire: non è un problema.

Spalletti e il freddo, la risposta virale

Ovviamente il video del "codesto sorriso" di Spalletti è diventato immediatamente virale. E i giornalisti norvegesi hanno tirato fuori la foto di lui che esulta nel gelo di San Pietroburgo a petto nudo. All'epoca, era il 2011, le immagini fecero il giro del mondo e oggi sono tornate di moda. Di sicuro, però, se la Juve dovesse vincere a Bodo Spalletti non si spoglierebbe.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

