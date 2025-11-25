Luciano Spalletti, come sempre, risponde a modo suo. E la conferenza diventa uno show virale. Succede che a Bodo, nella minuscola sala stampa dello stadio, viene posta al tecnico da un cronista norvegese una domanda sul freddo. Spalletti reagisce e la risposta fa sorridere tutti perché, con ironia, il tecnico fa capire che per lui la temperatura non è mai stata un problema: "Con codesto sorriso che esercita sicurezza, per lei è dura - dice rivolto al giornalista -. Io sono stato cinque anni in Russia, con me ce l'hai dura perché io ci ho vissuto un bel po'. In Russia ci vanno tutti a fare gli allenatori e dopo tre mesi vengono via, io ci sono stato e mi ci è nata anche una figlia perché mi piaceva la Russia e mi piaceva anche mia moglie, che mi piace ancora come la Russia. Per cui trovi duro con me". Come a dire: non è un problema.