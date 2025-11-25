Atalanta, Palladino carica: "Contro l'Eintracht per ritrovare il nostro Dna"
Archiviato il debutto con sconfitta a Napoli, nuovo esordio per Raffaele Palladino, che si appresta a conoscere la Champions League in un match molto delicato, che vedrà la sua Atalanta far visita all'Eintracht Francoforte di Toppmoller. Emozione ma anche idee chiare per il tecnico, affiancato in sala stampa dal redivivo Scamacca, caricato dalla splendida rete siglata al Maradona.
La certezza di Palladino: "Ci manca la scintilla"
Raffaele Palladino non nasconde l'emozione alla vigilia di una competizione così importante, ma mostra anche grande sicurezza e consapevolezza della situazione: "Questa squadra deve ritrovare l'entusiasmo, figlio anche dei risultati negativi, l'entusiasmo lo ritrovi con le vittorie, ma non arrivano a caso, ci sono lavoro e sacrificio, bisogna mettere dentro tutto quello che è mancato. Ci servirebbe la scintilla per prendere il percorso che vogliamo. L'Eintracht? È una squadra molto forte, ma siamo venuti qui consapevoli di fare bene, la squadra e i ragazzi mi stanno dando tante e grandi risposte. Vogliamo ritrovare il nostro Dna".
Scamacca carico: "Non vedo l'ora..."
In conferenza stampa, al fianco del tecnico, anche Gianluca Scamacca: "È sempre bello giocare in Champios, personalmente la rincorro da due anni... Sarà certamente una partita intensa e combattuta, ma faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Più concentrati rispetto al campionato? I dati lo farebbero intendere, ma nessuno di noi fa calcoli, noi diamo il 100% ogini partita che giochiamo".
