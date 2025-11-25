Atalanta, Palladino carica: "Contro l'Eintracht per ritrovare il nostro Dna"

La certezza di Palladino: "Ci manca la scintilla"

Raffaele Palladino non nasconde l'emozione alla vigilia di una competizione così importante, ma mostra anche grande sicurezza e consapevolezza della situazione: "Questa squadra deve ritrovare l'entusiasmo, figlio anche dei risultati negativi, l'entusiasmo lo ritrovi con le vittorie, ma non arrivano a caso, ci sono lavoro e sacrificio, bisogna mettere dentro tutto quello che è mancato. Ci servirebbe la scintilla per prendere il percorso che vogliamo. L'Eintracht? È una squadra molto forte, ma siamo venuti qui consapevoli di fare bene, la squadra e i ragazzi mi stanno dando tante e grandi risposte. Vogliamo ritrovare il nostro Dna".