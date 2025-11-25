David, guizzo decisivo: la Juve espugna Bodo 3-2. Primo successo in Champions per Spalletti

Bodo Glimt-Juve, tabellino e statistiche

Conceicao crea, Blomberg sblocca il risultato

Il Bodo Glimt parte forte, alzando immediatamente il ritmo: al 2' Maatta svetta di testa e sfiora la traversa della porta di Perin, poi arrivano altri due cross da sinistra, che mettono in difficoltà la difesa juventina. I padroni di casa sembrano trovarsi maggiormente a loro agio sul terreno di gioco sintetico e reso pesante dalla neve; ma al settimo arriva il primo squillo bianconero: Conceicao si invola sulla destra, si accentra e calcia, trovando la pronta risposta del portiere Haikin. La Juve si accende e inizia a spingere: dopo un tentativo di Locatelli (bloccato), ci prova Adzic, che al 22' si avventa su un cross di Conceicao e tenta un tiro al volo che termina di poco alto. Nel momento migliore dei bianconeri, il Bodo sblocca il risultato: corner da destra, sponda di Hogh e Blomberg, lasciato colpevolmente libero sul secondo palo, insacca da due passi, rendendo vano il tentativo con i piedi di Perin. La Juve non si abbatte e risponde: discesa di Openda che serve Conceicao; girata del portoghese che sfiora il palo. Il portoghese è l'uomo più pericoloso dei bianconeri e al 32' scodella un pallone invitante che Adzic gira di testa, trovando la risposta del portiere. Nel cuore del primo tempo i padroni di casa prendono in mano la partita e si rendono pericolosi in almeno tre occasioni, con Hogh, Berg e Maatta. Ma ad un minuto dall'intervallo, gli uomini di Spalletti hanno una grande chance, con il solito Conceicao, che calcia di piatto da ottima posizione, trovando però la risposta del portiere.

Yildiz entra e cambia la partita

La ripresa si apre con Yildiz al posto di Adzic. E' la sostituzione che cambia la gara: il fantasista turco entra subito nell'azione che porta al pareggio di Openda. Il tiro del numero 10 viene rimpallato e si trasforma in assist per il belga, che da due passi insacca il suo primo gol con la maglia bianconera. Gli uomini di Spalletti continuano a spingere e trovano il raddoppio con Miretti, che insacca da due passi dopo un assit di Yildiz: ma l'arbitro, dopo la segnalazione del Var, annulla punendo la posizione di partenza di Openda ad inizio azione. Ma la gioia è solo rimandata: Yildiz da il via all'azione, che si conclude con un assist di Miretti e un perfetto colpo di testa di McKennie. E' il momento migliore per i bianconeri, che sfiorano il tris, con un'altra giocata di Yildiz: il suo tiro a girare è respinto dal portiere in tuffo. Passano cinque minuti e il fantasista turco stordisce di finte un difensore e calcia sull'uscita del portiere: Haikin manda in corner. Il tecnico del Bodo inserisce Auklend e Moe, Spalletti risponde con Thuram per Miretti; al 74' Conceicao sfiora il tris, con un sinistro che viene deviato in corner dal portiere.

Finale incandescente: David decisivo

Si entra nel quarto d'ora finale: il tecnico bianconero inserisce Cabal e David per Cambiaso e Openda, poi Zhegrova per Conceicao; il Bodo risponde con Hauge e Jorgensen. Gli uomini di Spalletti sembrano avere il match in mano, ma a quattro minuti dalla fine, Cabal entra in ritardo su Auklend e regala al Bodo il rigore, che Fet trasforma, spiazzando Perin. Nel finale accade di tutto: prima ci prova Zhegrova (tiro centrale), poi Fet dal dischetto del rigore, non riesce a calciare; sul capovolgimento di fronte, Yildiz si invola sulla sinistra e mette al centro un pallone invitante, che David insacca, per il gol del 3-2. Yildiz continua a dettare legge e serve un'altra palla invitante a David: la conclusione a colpo sicuro è deviata sulla linea da un difensore. E' l'ultima emozione della gara: la Juve espugna Bodo e porta a casa il primo successo in Champions League.

