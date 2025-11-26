Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Eintracht-Atalanta, l'orario

Eintracht-Atalanta andrà in scena oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 21 al Waldstadion di Francoforte sul Meno.

Dove vedere Eintracht-Atalanta in diretta tv

Eintracht-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Eintracht-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.