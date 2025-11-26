Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario
Dopo l'esordio con una sconfitta contro il Napoli, l'Atalanta di Palladino vuole dare continuità in Champions League alla vittoria esterna sul Marsiglia, quando in panchina c'era ancora Juric: stavolta la trasferta sarà contro l'Eintracht Francoforte.
Eintracht-Atalanta, l'orario
Eintracht-Atalanta andrà in scena oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 21 al Waldstadion di Francoforte sul Meno.
Dove vedere Eintracht-Atalanta in diretta tv
Eintracht-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Eintracht-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
EINTRACHT (4-3-3): Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Gotze; Doan, Burkardt, Knauff. Allenatore: Toppmöller
A disposizione: 33 Grahl, 40 Santos, 5 Amenda, 22 Chandler, 24 Buta, 34 Collins, 6 O.Hojlund, 15 Skhiri, 19 Bahoya, 47 Fenyo, 17 Wahi, 30 Batshuayi
Indisponibili: Baum, Uzun, Larsson (infortunati), Ngankam (fuori lista)
Squalificati: - Diffidati: -
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 6 Musah, 8 Pasalic, 44 Brescianini, 59 Zalewski, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 70 Maldini, 90 Krstovic.
Indisponibili: Scalvini (infortunato), Bakker (fuori lista)
Squalificati: -
Diffidati: Musah, De Roon
