Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Champions League della squadra di Palladino: le possibili scelte dei due allenatori
TagsatalantaEintrachtChampions League

Dopo l'esordio con una sconfitta contro il Napoli, l'Atalanta di Palladino vuole dare continuità in Champions League alla vittoria esterna sul Marsiglia, quando in panchina c'era ancora Juric: stavolta la trasferta sarà contro l'Eintracht Francoforte.

Eintracht-Atalanta, l'orario

Eintracht-Atalanta andrà in scena oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 21 al Waldstadion di Francoforte sul Meno.

Dove vedere Eintracht-Atalanta in diretta tv

Eintracht-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Eintracht-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni

EINTRACHT (4-3-3): Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Gotze; Doan, Burkardt, Knauff. Allenatore: Toppmöller

A disposizione: 33 Grahl, 40 Santos, 5 Amenda, 22 Chandler, 24 Buta, 34 Collins, 6 O.Hojlund, 15 Skhiri, 19 Bahoya, 47 Fenyo, 17 Wahi, 30 Batshuayi

Indisponibili: Baum, Uzun, Larsson (infortunati), Ngankam (fuori lista)

Squalificati: - Diffidati: -

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 6 Musah, 8 Pasalic, 44 Brescianini, 59 Zalewski, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 70 Maldini, 90 Krstovic.

Indisponibili: Scalvini (infortunato), Bakker (fuori lista)

Squalificati: -

Diffidati: Musah, De Roon

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Dopo l'esordio con una sconfitta contro il Napoli, l'Atalanta di Palladino vuole dare continuità in Champions League alla vittoria esterna sul Marsiglia, quando in panchina c'era ancora Juric: stavolta la trasferta sarà contro l'Eintracht Francoforte.

Eintracht-Atalanta, l'orario

Eintracht-Atalanta andrà in scena oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 21 al Waldstadion di Francoforte sul Meno.

Dove vedere Eintracht-Atalanta in diretta tv

Eintracht-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Eintracht-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions, la classificaChampions, il calendario
1
Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS