Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Come cambia la classifica di Champions League dopo i risultati di Inter e Atalanta

La graduatoria aggiornata dopo 5 giornate: la squadra di Chivu perde in extremis con l'Atletico, quella di Palladino vince a Francoforte
2 min
TagsChampionsatalantaInter

ROMA - Con le partite del mercoledì si è completata la 5ª giornata della fase campionato della Champions League 2025-26. Per quanto riguarda le nostre portacolori, dopo i successi di Juventus e Napoli, oggi è stato il turno di Inter e Atalanta: la formazione di Chivu, che veniva da 4 vittorie consecutive, perde nel recupero per 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid mentre i bergamaschi di Palladino fanno un bel balzo in classifica grazie al successo per 3-0 in Germania sull'Eintracht Francoforte. 

CHAMPIONS LEAGUE, TUTTE LE PARTITE

Le altre: vincono Arsenal, Psg e Real

Nelle altre partite di oggi, da segnalare il successo per 3-1 dell'Arsenal, che resta l'unica squadra a punteggio pieno, nel duello ad alta quota contro il Bayern Monaco. Vittorie anche per Copenaghen, Psv (4-1 a Liverpool!), Sporting Lisbona, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Sorprendente pareggio del Monaco, fermato sul 2-2 in trasferta dai ciprioti del Pafos.

CHAMPIONS LEAGUE, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

La classifica: Gunners soli in vetta

Dopo 5 giornate della prima fase l'Arsenal resta solitario in vetta alla classifica con 15 punti, frutto di soli successi finora. A tre lunghezze di distanza, a 12 punti, c'è il quartetto formato da Psg, Bayern Monaco, Inter e Real Madrid. L'Atalanta è decima a quota 10, il Napoli è 20° e la Juve 22ª, entrambe a 5 punti. Ultimo solitario al 36° posto è l'Ajax, unica squadra ancora a zero. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Eintracht-Atalanta, tabellino e statisticheAtletico Madrid-Inter live

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS