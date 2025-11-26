Come cambia la classifica di Champions League dopo i risultati di Inter e Atalanta
ROMA - Con le partite del mercoledì si è completata la 5ª giornata della fase campionato della Champions League 2025-26. Per quanto riguarda le nostre portacolori, dopo i successi di Juventus e Napoli, oggi è stato il turno di Inter e Atalanta: la formazione di Chivu, che veniva da 4 vittorie consecutive, perde nel recupero per 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid mentre i bergamaschi di Palladino fanno un bel balzo in classifica grazie al successo per 3-0 in Germania sull'Eintracht Francoforte.
CHAMPIONS LEAGUE, TUTTE LE PARTITE
Le altre: vincono Arsenal, Psg e Real
Nelle altre partite di oggi, da segnalare il successo per 3-1 dell'Arsenal, che resta l'unica squadra a punteggio pieno, nel duello ad alta quota contro il Bayern Monaco. Vittorie anche per Copenaghen, Psv (4-1 a Liverpool!), Sporting Lisbona, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Sorprendente pareggio del Monaco, fermato sul 2-2 in trasferta dai ciprioti del Pafos.
CHAMPIONS LEAGUE, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
La classifica: Gunners soli in vetta
Dopo 5 giornate della prima fase l'Arsenal resta solitario in vetta alla classifica con 15 punti, frutto di soli successi finora. A tre lunghezze di distanza, a 12 punti, c'è il quartetto formato da Psg, Bayern Monaco, Inter e Real Madrid. L'Atalanta è decima a quota 10, il Napoli è 20° e la Juve 22ª, entrambe a 5 punti. Ultimo solitario al 36° posto è l'Ajax, unica squadra ancora a zero.