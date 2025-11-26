ROMA - Con le partite del mercoledì si è completata la 5ª giornata della fase campionato della Champions League 2025-26. Per quanto riguarda le nostre portacolori, dopo i successi di Juventus e Napoli, oggi è stato il turno di Inter e Atalanta: la formazione di Chivu, che veniva da 4 vittorie consecutive, perde nel recupero per 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid mentre i bergamaschi di Palladino fanno un bel balzo in classifica grazie al successo per 3-0 in Germania sull'Eintracht Francoforte.