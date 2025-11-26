Palladino, che esordio in Champions! Lookman, Ederson e De Keteleare fanno volare l'Atalanta: tris all'Eintracht Francoforte

Lookman e Scamacca, due pali in un minuto: pari a reti inviolate all'intervallo

Splendido clima sugli spalti per la grande e consolidata amicizia tra le due tifoserie. Palladino opta per il tridente delle meraviglie: De Ketelaere, Scamacca e Lookman. Parte meglio l'Eintracht che si rende pericoloso con Chaibi: Carnesecchi è attento sul tiro dell'algerino, lasciato colpevolmente da solo in area di rigore. Poi Kock sciupa da distanza ravvicinata non trovando la porta con un colpo di testa. Passano i minuti e l'Atalanta inizia a guadagnare metri. A cavallo tra il 35' e il 36' la porta difesa da Zetterer sembra stregata: Lookman si libera alla grande della marcatura di Kock e calcia a botta sicura, ma centra il palo; sul proseguio dell'azione si innesca un flipper che viene risolto da un tiro di Scamacca: altro legno. La reazione dell'Eintracht è affidata a Gotze: provvidenziale il salvataggio di Zappacosta. Si va al riposo a reti inviolate.

Lookman, Ederson, De Ketelaere: tre gol in cinque minuti, Eintracht-Atalanta 0-3

Si riparte con Brown che, dalla fascia sinistra, serve Burkardt: controllo e tiro che non inquadra lo specchio della porta. Poco dopo Burkardt alza bandiera bianca per infortunio: al suo posto entra Bahoya. Di lì a poco, l'Atalanta legittima un dominio pressoché tangibile, alza i giri del motore e con cinque minuti di fuoco strapazza il Francoforte: al 60' De Ketelaere è lucidissimo nel servire Lookman sul secondo palo, l'attaccante nigeriano apre il pattone mancino e, di contobalzo, gonfia la rete; al 62' lo stesso Lookman spinge una splendida ripartenza a tutta velocità e la rifinisce con un gran passaggio per Ederson, che tocca quanto basta per superare Zetterer in uscita disperata; al 65' Zappacosta è un treno sulla sinistra, mette dentro per Scamacca che quasi butta giù la porta centrando la traversa. Tanto basta per mettere in condizioni De Ketelaere di depositare comodamente in fondo al sacco, a porta ormai sguarnita. I tedeschi sono tramortiti, frastornati dal calcio champagne della Dea; barcollano pericolosamente rischiando l'imbarcata. Inevitabile conseguenza la terza sconfitta nelle ultime quattro partite: 0-3. L'Atalanta continua a fare la voce grossa in Europa. Martedì 9 dicembre, alle 21, a Bergamo è atteso il Chelsea di Enzo Maresca.