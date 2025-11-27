Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Corsa al quinto posto in Champions League: in che posizione è l'Italia nel ranking

La classifica aggiornata dopo la quinta giornata della fase campionato: tutti i dettagli
1 min
TagsChampionsItaliaRanking

ROMA - Mancata la quinta squadra in Champions League per questa stagione, l'Italia punta a riconquistarla per il 2026-27 grazie ai risultati  delle nostre squadre nelle coppe europee di quest'anno. Chiusa la 5ª giornata di Champions, il ranking stagionale Uefa aggiornato vede il nostro Paese ancora fuori dalla prime due posizioni, che garantiscono un posto supplementare nella massima competizione europea. Al primo posto c'è l'Inghilterra, che conta su 9 squadre nei tornei continentali per club, seguita dalla Germania. Poco dietro ci sono, appaiate, Italia e Spagna.

Ranking Uefa 2025-26, la situazione

Questo il ranking Uefa aggiornato a ieri sera, dopo le partite della 5ª giornata di Champions League:

1. Inghilterra 10.388 (9 squadre iscritte alle coppe europee/9 squadre ancora in corsa)
2. Germania 9.428 (7/7)
3. Spagna 9.000 (8/8)
3. Italia 9.000 (7/7)
5. Portogallo 8.800 (4/5)
6. Cipro 8.500 (3/4)
7. Danimarca 8.125 (2/4)
8. Polonia 7.875 (4/4) 
9. Francia 7.355 (7/7)
10. Belgio 6.500 (3/5)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Italia ai Mondiali 2026: tutte le fasceCapello e la frecciata all'Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS