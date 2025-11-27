Corsa al quinto posto in Champions League: in che posizione è l'Italia nel ranking
ROMA - Mancata la quinta squadra in Champions League per questa stagione, l'Italia punta a riconquistarla per il 2026-27 grazie ai risultati delle nostre squadre nelle coppe europee di quest'anno. Chiusa la 5ª giornata di Champions, il ranking stagionale Uefa aggiornato vede il nostro Paese ancora fuori dalla prime due posizioni, che garantiscono un posto supplementare nella massima competizione europea. Al primo posto c'è l'Inghilterra, che conta su 9 squadre nei tornei continentali per club, seguita dalla Germania. Poco dietro ci sono, appaiate, Italia e Spagna.
Ranking Uefa 2025-26, la situazione
Questo il ranking Uefa aggiornato a ieri sera, dopo le partite della 5ª giornata di Champions League:
1. Inghilterra 10.388 (9 squadre iscritte alle coppe europee/9 squadre ancora in corsa)
2. Germania 9.428 (7/7)
3. Spagna 9.000 (8/8)
3. Italia 9.000 (7/7)
5. Portogallo 8.800 (4/5)
6. Cipro 8.500 (3/4)
7. Danimarca 8.125 (2/4)
8. Polonia 7.875 (4/4)
9. Francia 7.355 (7/7)
10. Belgio 6.500 (3/5)