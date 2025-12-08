Corriere dello Sport.it
Champions, gli arbitri delle italiane

Lo sloveno Vincic designato per Benfica-Napoli, Juventus-Pafos affidata allo spagnolo Gil Manzano
NYON (Svizzera) - L’Uefa ha diramato le designazioni arbitrali della sesta giornata della Phase League della Champions. La sfida Inter-Liverpool in programma martedì sera a San Siro verrà diretta dal fischietto tedesco Felix Zwayer. Scelto uno spagnolo per Atalanta-Chelsea che verrà arbitrata dallo spagnolo Alejandro Hernandez. Lo sloveno Slavko Vincic è l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere mercoledì sera Benfica-Napoli in programma a Lisbona, mentre lo spagnolo Jesus Gil Manzano è l'arbitro designato per Juventus-Pafos, gara in programma mercoledì allo Stadium di Torino.

