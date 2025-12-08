Liverpool, Slot duro: "Non mi aspettavo le dichiarazioni di Salah"

Sul duro commento di Salah dopo il match di Leeds , Slot sottolinea: "Devo capire cosa intendeva quando ha usato le sue parole", spiega l' allenatore del Liverpool . "Solitamente sono educato ma non vuol dire che sono debole. Spetta a noi come squadra rispondere e lui non è venuto. Devo capire e indovinare perché ha parlato in quella maniera. Lui ha tutto il diritto di provare le sue sensazioni ma non ha il diritto di esternarle con i media . Con Salah ci parliamo ma non vuol dire che siamo sempre d'accordo . Non ho parlato con lui dopo la partita con il Leeds, gli ho detto solo che non sarebbe venuto con noi in trasferta. Non scendo nei dettagli. Ho comunicato a lui in merito alla trasferta di Milano".

"L'Inter? Squadra forte, una delle più forti della Champions. Su Chivu..."

Il tecnico dei Reds dice poi la sua sull'Inter: "Giochiamo contro una squadra molto forte, una vera forza in Champions avendo fatto due finali negli ultimi tre anni. La squadra è forte e hanno tanta qualità. Se penso a Chivu penso al calciatore e credo anche di averlo incontrato. Un ottimo difensore e a suo agio con la palla tra i piedi. L'Inter è anche capace di costruire dal basso e le sue caratteristiche si vedono. Diffferenze tra i nerazzurri di Chivu e quelli di Inzaghi? Credo che la squadra comunque sia simile. Vedo più somiglianze che differenze tra Inzaghi e Chivu. Se penso a Chivu penso al calciatore e credo anche di averlo incontrato. Un ottimo difensore e a suo agio con la palla tra i piedi. L'Inter è anche capace di costruire dal basso e le sue caratteristiche si vedono".

Slot: "Chiesa non sta bene, difficile descrivere cosa ha..."

Per la trasferta di San Siro, Slot dovrà fare a meno anche di Gakpo e di Chiesa: "Federico non sta bene e Gakpo invece starà fuori per le prossime settimane. Come sta Federico? Non si sentiva bene oggi, peccato perché sarebbe stato speciale per lui giocare qui in Italia e a San Siro. Se domani starà meglio, vediamo se partirà. Che cosa ha in particolare? Difficile descrivere i sintomi di Chiesa, diciamo che sta male, non so se volete sapere i sintomi (ride, ndr)". Su Chiesa in ottica Nazionale: "Non mi permetterei mai di consigliare Gattuso, come ogni altro ct. Posso dire che Federico è molto migliorato dallo scorso anno e che lo apprezzo come giocatore e come persona. Ma non fatemi dire altro".