martedì 9 dicembre 2025
Live
Live
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Atalanta-Chelsea in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla partita valida per la sesta giornata della League Phase di Champions: le probabili scelte di Palladino e Maresca
Champions League

L'Atalanta di Raffaele Palladino ospita il Chelsea di Enzo Maresca in occasione della sesta giornata della fase campionato di Champions League. Bergamaschi chiamati a riscattare la deludente prestazione di Verona, mentre i Blues non vincono proprio dall'ultima partita in campo internazionale, quando riuscirono a superare il Barcellona di Hansi Flick a Stamford Bridge. Le due squadre sono appaiate a quota 10 in classifica dopo le prime cinque partite giocate in questa edizione della Champions. 

Atalanta-Chelsea, l'orario

Atalanta-Chelsea andrà in scena oggi, martedì 9 dicembre, alle ore 21 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Chelsea in diretta tv

Atalanta-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Champions League, dove vedere Atalanta-Chelsea in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Una volta scaricate gratuitamente le omonime applicazioni mobili, sarà possibile effettuare il login e selezionare l'evento di riferimento, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Atalanta in Champions League live su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le probabili formazioni di Palladino e Maresca

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Scalvini, Ahanor, Musah, Pasalic, Samardzic, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic.

Indisponibili: Sulemana, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: de Roon, Musah.

CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; M. Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, M. Caicedo; Estevao, E. Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Maresca.

A disposizione: Jorgensen, Adarabioyo, Badiashile, Hato, Ancheampong, Gittens, Santos, Buonanotte, Guiu, Garnacho.

Indisponibili: Colwill, Delap, Lavia, Palmer, Essugo. Squalificati: -. Diffidati: Santos.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

