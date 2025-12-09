Dove vedere Atalanta-Chelsea in tv? Sky o Prime Video, orario

L' Atalanta di Raffaele Palladino ospita il Chelsea di Enzo Maresca in occasione della sesta giornata della fase campionato di Champions League . Bergamaschi chiamati a riscattare la deludente prestazione di Verona, mentre i Blues non vincono proprio dall'ultima partita in campo internazionale, quando riuscirono a superare il Barcellona di Hansi Flick a Stamford Bridge. Le due squadre sono appaiate a quota 10 in classifica dopo le prime cinque partite giocate in questa edizione della Champions.

Atalanta-Chelsea, l'orario

Atalanta-Chelsea andrà in scena oggi, martedì 9 dicembre, alle ore 21 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Chelsea in diretta tv

Atalanta-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Champions League, dove vedere Atalanta-Chelsea in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Una volta scaricate gratuitamente le omonime applicazioni mobili, sarà possibile effettuare il login e selezionare l'evento di riferimento, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Atalanta in Champions League live su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.