Juve, Spalletti ritrova due giocatori importanti: c’è anche Vlahovic a caricare la squadra per il Pafos

Vlahovic, saluto ai compagni della Juve dopo l'infortunio e l'operazione

Al gruppo si è riaggregato anche Rugani. Bremer e Rugani non sono pronti per giocare dall’inizio, ma sono due pedine importanti per Spalletti che con il loro rientro potrebbe puntare sulla difesa a quattro. Da registrare la visita ai compagni di squadra da parte di Vlahovic, dopo l’infortunio contro il Cagliari e l’intervento chirurgico per la riparazione dell'avulsione tendinea dell'adduttore sinistro.