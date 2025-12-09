Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Juve, Spalletti ritrova due giocatori importanti: c’è anche Vlahovic a caricare la squadra per il Pafos

Entrambi al lavoro con i compagni di squadra alla Continassa alla vigilia della sfida Champions all'Allianz Stadium
2 min
TagsBremerRuganijuve

Juve, riecco Bremer. Alla vigilia della sfida di Champions League all'Allianz Stadium contro il Pafos, a due mesi dall’operazione al menisco sinistro, alla Continassa si è consumato il ritorno in gruppo del difensore brasiliano. Resta da capire se già domani tornerà per qualche minuto in campo.

Vlahovic, saluto ai compagni della Juve dopo l'infortunio e l'operazione

Al gruppo si è riaggregato anche Rugani. Bremer e Rugani non sono pronti per giocare dall’inizio, ma sono due pedine importanti per Spalletti che con il loro rientro potrebbe puntare sulla difesa a quattro. Da registrare la visita ai compagni di squadra da parte di Vlahovic, dopo l’infortunio contro il Cagliari e l’intervento chirurgico per la riparazione dell'avulsione tendinea dell'adduttore sinistro.

