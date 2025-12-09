Atalanta da sogno: Scamacca e De Ketelaere guidano la rimonta, Chelsea ko

Serata magica per l'Atalanta : 2-1 alla New Balance Arena contro il Chelsea . Joao Pedro la sblocca, Scamacca , al suo primo gol in Champions League, e De Ketelaere firmano la rimonta. Copertina per il belga con gol e assist decisivi. Intensità folle e altissima qualità tecnica per larghi tratti della partita di Bergamo, uno spot bellissimo per la Champions League . L'Atalanta sale a 14 punti, al terzo posto, in attesa delle sfide del mercoledì: a due giornate dalla fine, con le partite contro Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise da giocare, la situazione dei bergamaschi rimane più che ottimale.

Gioia Atalanta: rimonta sul Chelsea con Scamacca e De Ketelaere

Nella prima metà del primo tempo c'è solo l'Atalanta. Nei primi quindici minuti due occasioni grandissime per la squadra di Palladino sui piedi di De Ketelaere e Lookman. Nel momento migliore dei bergamaschi, passa avanti il Chelsea: Reece James, troppo solo sulla sinistra, mette un traversone rasoterra in area, trova Joao Pedro che da due passi non può sbagliare. Lungo check del Var sulla posizione dell'esterno inglese, in perfetta linea con De Roon, gol convalidato per pochi centimetri. L'Atalanta ha qualche momento di sbandamento dopo il gol, per poi rientrare nel migliore dei modi nella ripresa. Si prende qualche rischio calcolato in più, James ha l'occasione per il 2-0 con un rigore in movimento, ma è la squadra di Palladino a trovare il gol. Azione prolungata che porta De Ketelaere a mettere un cross dolce sul secondo palo dove Scamacca sfila alle spalle dei difensori del Chelsea e la mette dentro di testa. Nel finale i ritmi si abbassano, le squadre sembrano accontentarsi del pareggio, ma non De Ketelaere: all'82' punizione battuta veloce da Krstovic, palla per De Roon che allarga per De Ketelaere, si porta fino al limite dell'area e fa partire il destro, Sanchez tocca ma non basta. In pieno recupero, da due passi, Carnesecchi salva su Joao Pedro e mette anche lui la firma sulla serata magica della Dea.