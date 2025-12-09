Capello durissimo dopo Inter-Liverpool: "Rigore scandaloso, è una vergogna. So già cosa diranno..."

Fabio Capello non ha usato giri di parole per commentare il rigore concesso al Liverpoool nel match di Champions League contro l' Inter : " Scandaloso. Un rigore che non si può dare . Soprattutto non capisco l'intervento del Var. L'arbitro aveva visto tutto. C'è stata simulazione non appena Bastoni ha mollato la maglia, si è tuffato e lasciamo stare..."

Capello senza parole per il rigore concesso contro l'Inter

"Soprattutto non ho capito il Var di questa sera - ha continuato Capello - per annullare il gol del Liverpool e un fallo di mano chiarissimo ci ha messo tre minuti. Qui invece chiama l'arbitro per un fallo che così ci sarebbe un rigore per ogni calcio d'angolo. Crei un precedente ed è una vergogna fischiare un calcio di rigore come questo. Diranno che è stato trattenuto, allora tutte le volte che il pallone è in area ci sono trattenute".