Napoli, sciopero a Lisbona: trasferta saltata per molti tifosi. Ecco cosa è successo 

Tifosi Napoli, attesa e voli cancellati

La cancellazione di tanti voli, e la crescente adesione allo sciopero del personale di bordo e dell'aeroporto di Lisbona-Portela, ha obbligato un numero elevato di tifosi a rinunciare al viaggio e alla partita di Champions. Secondo le stime, comunque, erano attesi più o meno quattromila sostenitori, di cui 3.600 destinati al settore ospiti del Da Luz. In città, comunque, c'è anche un piccolo enclave tinto d'azzurro, da sempre punto d'incontro a Lisbona in occasione delle partite del Napoli: la pizzeria Santa Chiara di Alfonso Cantarelli, napoletano di stanza in Portogallo e animatore della curva del Maradona con vista sulla città a due passi da São Sebastião da Pedreira.