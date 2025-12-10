Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Napoli, sciopero a Lisbona: trasferta saltata per molti tifosi. Ecco cosa è successo 

In città, comunque, c'è anche un piccolo enclave tinto d'azzurro, da sempre punto d'incontro in occasione delle partite
Fabio Mandarini
2 min
Tagsnapolitifosi

Un numero notevole di tifosi del Napoli sono stati costretti a rinunciare alla trasferta di Lisbona a causa delle conseguenze negative sui trasporti dello sciopero generale nazionale, indetto dai principali sindacati portoghesi inizialmente per la giornata di domani. Una forma di contestazione epocale, la prima di questo calibro negli ultimi dodici anni nel Paese, adottata per contestare (aspramente) le nuove norme in tema di politiche di lavoro proposte dal governo di Luís Montenegro.

Tifosi Napoli, attesa e voli cancellati   

La cancellazione di tanti voli, e la crescente adesione allo sciopero del personale di bordo e dell'aeroporto di Lisbona-Portela, ha obbligato un numero elevato di tifosi a rinunciare al viaggio e alla partita di Champions. Secondo le stime, comunque, erano attesi più o meno quattromila sostenitori, di cui 3.600 destinati al settore ospiti del Da Luz. In città, comunque, c'è anche un piccolo enclave tinto d'azzurro, da sempre punto d'incontro a Lisbona in occasione delle partite del Napoli: la pizzeria Santa Chiara di Alfonso Cantarelli, napoletano di stanza in Portogallo e animatore della curva del Maradona con vista sulla città a due passi da São Sebastião da Pedreira.  

 

 

 

Tutte le news di Champions League

