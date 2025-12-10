Dove vedere Juve-Pafos in tv? Sky o Prime Video, orario

A pochi giorni dal pesante ko incassato al "Maradona" di Napoli, la Juventus di Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Champions League , in occasione della sesta giornata della fase campionato . L'avversario di turno è il Pafos , squadra che sta nuovamente dominando la massima lega cipriota, complice il contributo di vecchie conoscenze del calcio inglese come David Luiz . Per i bianconeri, che ritrovano Gleison Bremer tra i convocati, vincere rappresenta una necessità, per consolidare il proprio piazzamento playoff e provare a guadagnare qualche posizione in classifica.

Juve-Pafos, l'orario

Juve-Pafos andrà in scena oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Pafos in diretta tv

Juve-Pafos sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Juve-Pafos, dove vedere in streaming la partita di Champions League

Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go e Now. Una volta scaricate le omonime applicazioni mobili su Play Store e App Store, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento e accedere alla piattaforma attraverso un semplice login, per poi selezionare l'evento di riferimento. Potrete seguire la partita della Juve in Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.