Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Juve-Pafos in tv? Sky o Prime Video, orario

Archiviata la sconfitta di Napoli, la squadra bianconera è chiamata a centrare la seconda vittoria in Champions League: le probabili scelte di Spalletti e Carcedo
TagsChampions Leaguejuvepafos

A pochi giorni dal pesante ko incassato al "Maradona" di Napoli, la Juventus di Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Champions League, in occasione della sesta giornata della fase campionato. L'avversario di turno è il Pafos, squadra che sta nuovamente dominando la massima lega cipriota, complice il contributo di vecchie conoscenze del calcio inglese come David Luiz. Per i bianconeri, che ritrovano Gleison Bremer tra i convocati, vincere rappresenta una necessità, per consolidare il proprio piazzamento playoff e provare a guadagnare qualche posizione in classifica.

Juve-Pafos, l'orario

Juve-Pafos andrà in scena oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Pafos in diretta tv

Juve-Pafos sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Juve-Pafos, dove vedere in streaming la partita di Champions League

Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go e Now. Una volta scaricate le omonime applicazioni mobili su Play Store e App Store, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento e accedere alla piattaforma attraverso un semplice login, per poi selezionare l'evento di riferimento. Potrete seguire la partita della Juve in Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Spalletti e Carcedo

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Rugani, Cabal, Joao Mario, Adzic, Miretti, Kostic, Conceiçao, Openda.

Indisponibili: Milik, Pinsoglio, Vlahovic, Gatti. Squalificati: -. Diffidati: -.

PAFOS (4-2-3-1): Michael; Bruno Felipe, David Luiz, Luckassen, David Goldar; Pepe Rodrigues, Sunjic; Joao Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. Allenatore: Carcedo.

A disposizione: Papadoudis, Pileas, Dimata, Guessand, Langa, Mimovic, Odefalk, Quina, Bassouamina, Jaja.

Indisponibili: Sema. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

A pochi giorni dal pesante ko incassato al "Maradona" di Napoli, la Juventus di Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Champions League, in occasione della sesta giornata della fase campionato. L'avversario di turno è il Pafos, squadra che sta nuovamente dominando la massima lega cipriota, complice il contributo di vecchie conoscenze del calcio inglese come David Luiz. Per i bianconeri, che ritrovano Gleison Bremer tra i convocati, vincere rappresenta una necessità, per consolidare il proprio piazzamento playoff e provare a guadagnare qualche posizione in classifica.

Juve-Pafos, l'orario

Juve-Pafos andrà in scena oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Pafos in diretta tv

Juve-Pafos sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Juve-Pafos, dove vedere in streaming la partita di Champions League

Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go e Now. Una volta scaricate le omonime applicazioni mobili su Play Store e App Store, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento e accedere alla piattaforma attraverso un semplice login, per poi selezionare l'evento di riferimento. Potrete seguire la partita della Juve in Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Le certezze di SpallettiSpalletti su Yildiz
1
Dove vedere Juve-Pafos in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Spalletti e Carcedo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS