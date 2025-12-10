Dove vedere Benfica-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario

Allo stadio Da Luz sarà nuovamente Mourinho contro Conte . Dopo la vittoria in campionato contro la Juventus, in Champions League il Napoli vuole consolidare la posizione in zona playoff, a tre giornate dal termine della prima fase. Il Benfica , invece, in Europa è reduce dalla prima vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.

Benfica-Napoli, l'orario

Benfica-Napoli andrà in scena oggi, mercoledì 10 diembre, alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona.

Dove vedere Benfica-Napoli in diretta tv

Benfica-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Benfica-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire il match del Napoli in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.