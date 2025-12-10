Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Benfica-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Champions League tra gli uomini di Mourinho e Conte: le possibili scelte dei due allenatori
TagsBenficanapoliChampions League

Allo stadio Da Luz sarà nuovamente Mourinho contro Conte. Dopo la vittoria in campionato contro la Juventus, in Champions League il Napoli vuole consolidare la posizione in zona playoff, a tre giornate dal termine della prima fase. Il Benfica, invece, in Europa è reduce dalla prima vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. 

Benfica-Napoli, l'orario

Benfica-Napoli andrà in scena oggi, mercoledì 10 diembre, alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona.

Dove vedere Benfica-Napoli in diretta tv

Benfica-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Benfica-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire il match del Napoli in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le possibili scelte di Mourinho e Conte

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: Mourinho. 
A disposizione: Soares, Ivanovic, Manu Silva, Schjelderup, Prestianni, T. Araujo, José Neto, Wynder, Rodrigo Rego, Joao Rego. 
Indisponibili: Lukebakio, Bruma, Bah, Nuno Félix. 
Squalificati: -. Diffidati: Lukebakio, Otamendi.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte. 
A disposizione: : Contini, Ferrante, Juan Jesus, Politano, Vergara, Lucca, Spinazzola, Ambrosino.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku, Meret, Marianucci (fuori lista Uefa), Mazzocchi (fuori lista Uefa). Squalificati: -. Diffidati: Rrahmani.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Allo stadio Da Luz sarà nuovamente Mourinho contro Conte. Dopo la vittoria in campionato contro la Juventus, in Champions League il Napoli vuole consolidare la posizione in zona playoff, a tre giornate dal termine della prima fase. Il Benfica, invece, in Europa è reduce dalla prima vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. 

Benfica-Napoli, l'orario

Benfica-Napoli andrà in scena oggi, mercoledì 10 diembre, alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona.

Dove vedere Benfica-Napoli in diretta tv

Benfica-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Benfica-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire il match del Napoli in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Conte a casa di MourinhoMou: "Napoli? Molto forti"
1
Dove vedere Benfica-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le possibili scelte di Mourinho e Conte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS