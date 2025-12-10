Dove vedere Benfica-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario
Allo stadio Da Luz sarà nuovamente Mourinho contro Conte. Dopo la vittoria in campionato contro la Juventus, in Champions League il Napoli vuole consolidare la posizione in zona playoff, a tre giornate dal termine della prima fase. Il Benfica, invece, in Europa è reduce dalla prima vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.
Benfica-Napoli, l'orario
Benfica-Napoli andrà in scena oggi, mercoledì 10 diembre, alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona.
Dove vedere Benfica-Napoli in diretta tv
Benfica-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Benfica-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire il match del Napoli in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Mourinho e Conte
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.
A disposizione: Soares, Ivanovic, Manu Silva, Schjelderup, Prestianni, T. Araujo, José Neto, Wynder, Rodrigo Rego, Joao Rego.
Indisponibili: Lukebakio, Bruma, Bah, Nuno Félix.
Squalificati: -. Diffidati: Lukebakio, Otamendi.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: : Contini, Ferrante, Juan Jesus, Politano, Vergara, Lucca, Spinazzola, Ambrosino.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku, Meret, Marianucci (fuori lista Uefa), Mazzocchi (fuori lista Uefa). Squalificati: -. Diffidati: Rrahmani.
