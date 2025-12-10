Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bremer torna tra i convocati della Juve contro il Pafos in Champions: la lista

Anche Rugani è nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti
1 min
TagsJuventusChampions Leaguepafos

La Juventus ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la sfida di Champions League contro il Pafos, e tra le novità più importanti c’è il ritorno di Gleison Bremer.

Juve, Bremer torna tra i convocati

Il difensore brasiliano, lontanto dai campi da fine settembre, torna finalmente a disposizione di Luciano Spalletti. La sua ultima apparizione risale al 27 settembre, nella gara contro l’Atalanta terminata 1-1, match in cui fu costretto a lasciare il campo per infortunio. Rientra anche Daniele Rugani, aggiungendo un’altra pedina preziosa al reparto arretrato bianconero.

Le convocazioni per il Pafos

Di seguito la lista completa. 

I CONVOCATI - Perin, Bremer, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Rouhi, Scaglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions, la classificaChampions, il calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS