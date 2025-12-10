Champions League: Real Madrid ko con il City, vola l'Arsenal, frena il Psg

La seconda serata della due giorni dedicata alla Champions League si apre con le vittorie esterne di Copenaghen e Ajax , capaci di battere a domicilio Villarreal e Qarabag . Poi, tanti gol in Bayer Leverkusen-Newcastle e Borussia Dortmund-Bodo/Glimt , mentre il Manchester City si aggiudica il big match di giornata, superando in rimonta il Real Madrid di Xabi Alonso. Vince Guardiola. Solo un pari per il Psg di Luis Enrique , fermato dall'Athletic Bilbao.

Champions League: vittorie pirotecniche per Copenaghen e Ajax

Nelle gare delle 18:45, il Copenaghen vince allo scadere con il Villarreal grazie al gol partita dell'ex Atalanta Cornelius, che rende vane le reti di Comesana e Oluwaseyi. A segno per i danesi anche Elyounoussi e Achouri. In Azerbaigian, invece, il Qarabag cade contro l'Ajax e resta ancorato a quota 7 in classifica: è Duran ad aprire le marcature, prima del temporaneo pareggio di Dolberg. In avvio di ripresa, il nuovo vantaggio azero targato Matheus Silva, fino ad arrivare alla definitiva rimonta dei lancieri, trascinati nel finale da Gloukh (doppietta) e Gaaei. Un poker che vale la prima vittoria in questa edizione della Champions per gli olandesi.

Real Madrid, Xabi Alonso ancora ko: il Manchester City la ribalta, vince Guardiola

Nella partita più attesa della serata, il Real Madrid di Xabi Alonso parte forte contro il Manchester City davanti al pubblico del "Bernabeu": prima Vinicius si vede "annullare" un rigore dal Var, poi Rodrygo sblocca il match al minuto 28, finalizzando l'assist di Bellingham. La squadra di Guardiola non ci sta e all'alba dell'intervallo la ribalta: O'Reilly al 35', il solito Haaland dal dischetto al 43', 2-1 per i Citizens al duplice fischio. Nella ripresa, non si concretizza la "remuntada" dei blancos, che si confermano in piena crisi di risultati. E per i media spagnoli, l'avventura di Xabi Alonso sulla panchina del Real sarebbe già ai titoli di coda.

Bene l'Arsenal di Arteta, vittoria in rimonta per il Newcastle. Pari per il Psg a Bilbao

A Bruges, l'Arsenal di Mikel Arteta domina per larghi tratti della partita, portandosi avanti con la doppietta di Madueke tra primo e secondo tempo. Al 56', c'è gioia anche per Martinelli, che cala il tris per i Gunners. Club Brugge ko. In casa del Leverkusen, il Newcastle va subito sotto a causa dello sfortunato autogol di Bruno Guimaraes, ma è bravo a reagire nei secondi 45 minuti con le reti di Gordon (rigore) e Miley. Non bastano, però, per avere la meglio sul Bayer, che nel finale pareggia i conti con Grimaldo e sale a quota 9 in classifica. Doppio botta e risposta a Dortmund tra Borussia e Bodo/Glimt: gialloneri due volte in vantaggio con Brandt, ma Aleesami e Hauge negano il successo ai padroni di casa. Deludono i campioni d'Europa in carica del Psg, che non vanno oltre lo 0-0 a Bilbao contro l'Athletic.