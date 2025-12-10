Champions League, corsa al quinto posto: la posizione dell'Italia nel ranking Uefa dopo Napoli e Juve

Prosegue la corsa al quinto posto nella Champions League della prossima stagione, che si conquisterà grazie al rendimento in questa: l'Italia, che quest'anno ha 4 squadre dopo averne avute 5 nel 2024-25, deve raggiungere le prime due posizioni del ranking Uefa, utili da regolamento a raggiungere l'obiettivo. La sesta giornata della fase campionato della Champions è agrodolce per i nostri colori: alle vittorie di Atalanta e Juventus fanno da contraltare le sconfitte di Inter e Napoli. Stasera, in particolare, i bianconeri di Spalletti hanno battuto 2-0 i ciprioti del Pafos mentre gli azzurri di Conte sono andati ko, per 2-0, contro il Benfica di Mourinho. Non ne approfitta più di tanto la Germania, che è seconda in classifica: le squadre tedesche, in questo turno, raccolgono una vittoria (Bayern), due pareggi (Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen) e una sconfitta (Eintracht).