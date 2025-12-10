Champions League, corsa al quinto posto: la posizione dell'Italia nel ranking Uefa dopo Napoli e Juve
Prosegue la corsa al quinto posto nella Champions League della prossima stagione, che si conquisterà grazie al rendimento in questa: l'Italia, che quest'anno ha 4 squadre dopo averne avute 5 nel 2024-25, deve raggiungere le prime due posizioni del ranking Uefa, utili da regolamento a raggiungere l'obiettivo. La sesta giornata della fase campionato della Champions è agrodolce per i nostri colori: alle vittorie di Atalanta e Juventus fanno da contraltare le sconfitte di Inter e Napoli. Stasera, in particolare, i bianconeri di Spalletti hanno battuto 2-0 i ciprioti del Pafos mentre gli azzurri di Conte sono andati ko, per 2-0, contro il Benfica di Mourinho. Non ne approfitta più di tanto la Germania, che è seconda in classifica: le squadre tedesche, in questo turno, raccolgono una vittoria (Bayern), due pareggi (Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen) e una sconfitta (Eintracht).
Ranking Uefa 2025-26, la situazione aggiornata
Questo il ranking Uefa aggiornato a ieri sera, dopo le partite della 6ª giornata di Champions League:
1. Inghilterra 12.333 (9 squadre iscritte alle coppe europee/9 squadre ancora in corsa)
2. Germania 10.678 (7/7)
3. Italia 10.214 (7/7)
4. Spagna 9.875 (8/8)
5. Portogallo 9.800 (4/5)
6. Polonia 9.375 (4/4)
7. Cipro 9.250 (3/4)
8. Francia 9.053 (7/7)
9. Danimarca 8.625 (2/4)
10. Grecia 7.500 (4/5)