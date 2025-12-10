Capello durissimo con la Juve in tv: "Spalletti ha vinto ma nel primo tempo..."

È un Fabio Capello tutt'altro che convinto dalla prestazione della Juve contro il Pafos in Champions. L'ex tecnico bianconero, oggi opinionista su Sky Sport, ha commentato con freddezza la vittoria della squadra di Spalletti, un approccio dettato da un primo tempo tutt'altro che convincente: "La Juve ha vinto e va bene così ma non è sicuramente la Juve che conosciamo tutti. Stasera è stata molto, molto piatta. L'avversario nel primo tempo ha creato molto di più e i bianconeri sono stati in credito con la fortuna. Loro hanno avuto quattro occasioni clamorose. Poi nella ripresa dopo alcuni cambi la Juve è riuscita a vincere ma, ripeto, nel primo tempo non mi è proprio piaciuta", ha detto Capello.