mercoledì 10 dicembre 2025
Capello durissimo con la Juve in tv: "Spalletti ha vinto ma nel primo tempo..."

L'ex tecnico bacchetta i bianconeri: "Hanno vinto ma di sicuro non sono la Juve che tutti conosciamo"
1 min

È un Fabio Capello tutt'altro che convinto dalla prestazione della Juve contro il Pafos in Champions. L'ex tecnico bianconero, oggi opinionista su Sky Sport, ha commentato con freddezza la vittoria della squadra di Spalletti, un approccio dettato da un primo tempo tutt'altro che convincente: "La Juve ha vinto e va bene così ma non è sicuramente la Juve che conosciamo tutti. Stasera è stata molto, molto piatta. L'avversario nel primo tempo ha creato molto di più e i bianconeri sono stati in credito con la fortuna. Loro hanno avuto quattro occasioni clamorose. Poi nella ripresa dopo alcuni cambi la Juve è riuscita a vincere ma, ripeto, nel primo tempo non mi è proprio piaciuta", ha detto Capello. 

Capello e il commento alla sconfitta del Napoli

Capello ha poi parlato della partita persa dal Napoli contro il Benfica: "I portoghesi di Mourinho hanno avuto un ritmo superiore ai partenopei e quindi non è stato un problema di squadra o di singoli ma proprio di energie in campo, oggi la squadra di Conte sembrava un diesel". 

