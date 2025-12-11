Gol clamoroso convalidato in Champions League: il post amarcord dello Schalke è virale

Era l'11 dicembre 2013: dodici anni fa, battendo 2-0 il Basilea nella sesta e ultima giornata della fase a gironi, lo Schalke 04 chiudeva al secondo posto del Gruppo E eliminando il club svizzero e qualificandosi agli ottavi di finale della vecchia Champions League. Una gara passata alla storia per un clamoroso gol, quello del 2-0, convalidato nonostante una netta posizione di fuorigioco, dall'arbitro Tagliavento, che nell'occasione era coadiuvato dagli assistenti Stefani e Faverani, dal quarto uomo Nicoletti e dagli assistenti di linea Valeri e De Marco.