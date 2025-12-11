Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Gol clamoroso convalidato in Champions League: il post amarcord dello Schalke è virale

Esattamente dodici anni fa Sommer, che difendeva i pali del Basilea, fu battuto in una maniera incredibile da Matip: il video è stato riproposto dal club tedesco
Era l'11 dicembre 2013: dodici anni fa, battendo 2-0 il Basilea nella sesta e ultima giornata della fase a gironi, lo Schalke 04 chiudeva al secondo posto del Gruppo E eliminando il club svizzero e qualificandosi agli ottavi di finale della vecchia Champions League. Una gara passata alla storia per un clamoroso gol, quello del 2-0, convalidato nonostante una netta posizione di fuorigioco, dall'arbitro Tagliavento, che nell'occasione era coadiuvato dagli assistenti Stefani e Faverani, dal quarto uomo Nicoletti e dagli assistenti di linea Valeri e De Marco.

Sommer era il portiere di quel Basilea beffato clamorosamente a Gelsenkirchen

Ovviamente, non c'era il Var. In inferiorità numerica dal 31' per l'espulsione di Ivanov, nella ripresa il Basilea era passato in svantaggio subendo una rete realizzata da Julian Draxler. Poi l'episodio rievocato oggi, a dodici anni di distanza, dal club tedesco, che oggi molita nella Serie B tedesca, attraverso i propri canali social: calcio di punizione, palla a Joel Matip che, tra l'incredulità generale, ebbe modo di controllare il pallone e superare Yan Sommer, all'epoca estremo difensore degli elvetici. Nonostante le sue proteste vibranti. Con i tifosi presenti allo stadio, a Gelsenkirchen, non meno spiazzati ma ovviamente felici per la propria squadra del cuore.

