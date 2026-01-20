Dove vedere Copenaghen- Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario
Il Copenaghen di Neestrup ospita il Napoli di Conte nella settima giornata della fase campionato di Champions League.
Copenaghen-Napoli, l'orario
Copenaghen-Napoli andrà in scena oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenaghen.
Dove vedere Copenaghen-Napoli in diretta tv
Copenaghen-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K.
Copenaghen-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Suzuki, Pereira, Lopez; Larsson, Madsen, Delaney, Elyounoussi; Cornelius, Dadason. Allenatore: Neestrup
A disposizione: 31 Runarsson, 61 Buur 4 Garananga, 6 Hatzidiakos, 9 Moukoko 7 Claesson, 30 Achouri, 22 Zague, 36 Clem
Indisponibili: Huescas, Mattsson
Squalificati: - Diffidati: Hatzidiakos, Lopez
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
Allenatore: Conte A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante 3 Gutierrez, 9 Lukaku, 17 Olivera, 27 Lucca 67 Prisco, 69 Ambrosino, 70 Lang 98 De Chiara
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi (fuori lista Uefa), Marianucci (fuori lista Uefa), Meret, Neres, Politano, Rrahmani
Squalificati: - Diffidati: -
