Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Copenaghen- Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario

Tutto sulla gara valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League: le possibili scelte dei due allenatori
TagsnapoliCopenaghenChampions League

Il Copenaghen di Neestrup ospita il Napoli di Conte nella settima giornata della fase campionato di Champions League.

Copenaghen-Napoli, l'orario

Copenaghen-Napoli andrà in scena oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenaghen.

Dove vedere Copenaghen-Napoli in diretta tv

Copenaghen-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K.

Copenaghen-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni

COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Suzuki, Pereira, Lopez; Larsson, Madsen, Delaney, Elyounoussi; Cornelius, Dadason. Allenatore: Neestrup

A disposizione: 31 Runarsson, 61 Buur 4 Garananga, 6 Hatzidiakos, 9 Moukoko 7 Claesson, 30 Achouri, 22 Zague, 36 Clem

Indisponibili: Huescas, Mattsson

Squalificati: - Diffidati: Hatzidiakos, Lopez

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. 

Allenatore: Conte A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante 3 Gutierrez, 9 Lukaku, 17 Olivera, 27 Lucca 67 Prisco, 69 Ambrosino, 70 Lang 98 De Chiara

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi (fuori lista Uefa), Marianucci (fuori lista Uefa), Meret, Neres, Politano, Rrahmani

Squalificati: - Diffidati: -

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Il Copenaghen di Neestrup ospita il Napoli di Conte nella settima giornata della fase campionato di Champions League.

Copenaghen-Napoli, l'orario

Copenaghen-Napoli andrà in scena oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenaghen.

Dove vedere Copenaghen-Napoli in diretta tv

Copenaghen-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K.

Copenaghen-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Mercato, la strategia del NapoliIl pronostico del Napoli in Champions
1
Dove vedere Copenaghen- Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS