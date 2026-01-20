Capello e il dubbio su Conte in diretta tv: "Ma neanche un minuto per Lukaku, anche se mezzo morto? Se non hai leader, finisce che..."  

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca e una qualificazione ai playoff di Champions ancora tutta da conquistare all'ultima partita del girone contro il Chelsea. Il Napoli scivola a Copenhagen e non va oltre l'1-1 in superiorità numerica per un'ora. Un mezzo passo falso che complica maledettamente il cammino partenopeo nella massima competizione europea. L'analisi dell'ex tecnico Fabio Capello davanti alle telecamere di Sky Sport è netta: "Partita strana, quella del Napoli, con un approccio sbagliato nel secondo tempo. È mancata aggressività e alla fine poi questo si paga. Se non hai dei leader in campo, tu allenatore puoi urlare quanto vuoi ma poi in campo non si vede che non seguono le tue direttive. Ma io ho una domanda da porre a Conte: nel finale di una partita così, con il Napoli in vantaggio di un uomo, Lukaku non poteva entrare nemmeno per qualche minuto, anche se è mezzo morto? Se lo porti in panchina vuol dire che almeno negli ultimi minuti puoi farlo entrare, no?".

La bacchettata di Capello all'Inter

Capello ne ha per tutti, anche per l'Inter, battuta nettamente in casa dall'Arsenal: "Sono sincero, stasera mi aspettavo più personalità dall’Inter, non hanno giocato bene ed è un peccato. Stasera si è sentita parecchio l’assenza di Calhanoglu lì in mezzo, soprattutto nelle verticalizzazioni. Il centrocampo è stato troppo impreciso. Una cosa che ho notato è che i giocatori dell'Inter hanno tirato male in porta. L’Arsenal, invece, mi ha impressionato perché ha una tecnica eccelsa e non butta mai la palla, in ogni circostanza. Hanno una consapevolezza dei propri mezzi spaventosa. L’Inter quando andava avanti era pericolosa ma poi non è riuscita a concludere bene".