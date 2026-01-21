Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv? Sky o Prime Video, orario
L'Atalanta di Palladino ospita l'Athletic Bilbao di Valverde nella settima giornata della fase campionato di Champions League: i bergamaschi si trovano attualmente all'ottavo posto della classifica mentre il Bilbao si trova al trentaduesimo posto.
Atalanta-Athletic Bilbao, l'orario
Atalanta-Athletic Bilbao andrà in scena oggi, mercoledì 21 gennaio, alle ore 21:00 allo New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in diretta tv
Atalanta-Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K.
Atalanta-Athletic Bilbao, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Hien, 42 Scalvini, 69 Ahanor, 6 Musah, 8 Pasalic, 10 Samardzic, 7 Sulemana, 11 Lookman, 70 Maldini, 90 Krstovic
Indisponibili: Bellanova, Bakker e Raspadori (fuori lista)
Squalificati: - Diffidati: De Roon, Musah
A. BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; de Galarreta, Jauregizar; Navarro, Gomez, Serrano; Guruzeta. Allenatore: Valverde
A disposizione: 26 Santos, 27 Padilla, 12 Areso, 15 I. Lekue, 34 Jon De Luis, 6 Vesga, 8 Sancet, 30 Rego, 35 I. Sanchez, 44 Selton, 31 Hierro, 33 A. Perez
Indisponibili: Berenguer, Berchiche, N. Williams, I. Williams
Squalificati: - Diffidati: Jauregizar
