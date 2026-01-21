Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv? Sky o Prime Video, orario

Atalanta-Athletic Bilbao, l'orario

Atalanta-Athletic Bilbao andrà in scena oggi, mercoledì 21 gennaio, alle ore 21:00 allo New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in diretta tv

Atalanta-Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K.

Atalanta-Athletic Bilbao, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.