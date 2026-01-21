Dove vedere Juve-Benfica in tv? Sky o Prime Video, orario
La Juventus di Spalletti ospita il Benfica di Mourinho nella settima giornata della fase campionato di Champions League: i biaconeri si trovano al diciassettesimo posto in classifica mentre i portoghesi in ventottesima posizione.
Juve-Benfica, l'orario
Juve-Benfica andrà in scena oggi, mercoledì 21 gennaio, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Benfica in diretta tv
Juve-Benfica sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Benfica, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 25 Joao Mario, 32 Cabal, 40 Rouhi, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 7 Conceiçao, 18 Kostic, 11 Zhegrova, 20 Openda
Indisponibili: Rugani, Vlahovic, Milik
Squalificati: - Diffidati: Cambiaso, Cabal
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Mourinho
A disposizione: 50 Diogo Ferreira, 51 Voitinovicius, 4 Antonio Silva, 58 Daniel Banjaqui, 94 Rui Silva, 64 Gonçalo Oliveira, 16 Manu Silva, 62 José Neto, 5 Barrenechea, 86 Prioste, 84 Joao Rego, 27 Bruma, 67 Rodrigo Rego, 9 Ivanovic.
Indisponibili: H. Araùjo, S. Soares, Bah, Wynder, Nuno Felix, Joao Veloso, Ríos, Lukebakio, Sidny
Squalificati: - Diffidati: Otamendi, Lukebakio
