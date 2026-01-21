Juve, i soldi della Champions per il mercato: quanto possono ancora incassare i bianconeri

INVIATO A TORINO - I conti si fanno alla fine della League Phase e possono aiutare l’ad Comolli, attraverso i ricavi Uefa, a calibrare in volata lo sforzo economico da produrre sul mercato. La fase a girone unico di Champions si concluderà mercoledì 28 a Montecarlo, quattro giorni prima della conclusione delle trattative in calendario lunedì 2 febbraio. Due partite possono generare una piccola (o rilevante) differenza. Esclusa la quota iniziale di partecipazione (18,6 milioni per le 36 partecipanti) la Juve ha raccolto 6,3 milioni in base ai risultati: 2,1 milioni il premio per vittoria e 700 mila euro in caso di pareggio. Battere Benfica e Monaco, significherebbe incassare 4,2 milioni e aumentare il jackpot relativo al piazzamento.