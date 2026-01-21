La mossa a sorpresa del Manchester City verso i tifosi dopo il clamoroso ko contro il Bodo

Bodø/Glimt-Manchester City si è conclusa, contro ogni pronostico, con la vittoria della squadra di casa, per 3-1 contro i 'Citizens'. La squadra di Guardiola, alla fine del primo tempo era già sotto di due gol e nel secondo tempo non è andata meglio, poiché è arrivato addirittura il 3-0 prima che Cherki provasse a rendere meno amara la sconfitta. Per i norvegesi si tratta della prima vittoria in Champions, mentre per il City continua il trend negativo che da tempo sta portando la squadra a risultati negativi.

Risarcimento per i nostri tifosi:" Il minimo che possiamo fare"

Il gruppo di capitani del City ha deciso di risarcire la spesa dei biglietti ai 374 tifosi che avevano deciso di seguire la squadra in trasferta, per un totale di circa 10.700 euro di risarcimento. Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ed Erling Haaland, hanno spiegato il loro gesto nei confronti dei seguaci: “I nostri tifosi sono tutto per noi. Sappiamo quanti sacrifici facciano per viaggiare in tutto il mondo per sostenerci in casa e in trasferta e noi non daremo mai nulla per scontato. Sono i migliori al mondo. Sappiamo che hanno affrontato un lungo viaggio per sostenerci nonostante il freddo gelido, in quella che è stata una serata difficile per noi in campo. Coprire il costo dei biglietti dei tifosi che sono venuti a Bodø è il minimo che possiamo fare”.

Risponde il rappresentate dei tifosi: "Significa molto per noi. Ma con la prossima partita..."

I tifosi del Manchester City hanno apprezzato molto il risarcimento della spesa dopo la pessima figura con il Bodø/Glimt e Kevin Parker, rappresentante dei tifosi, si è espresso così in merito alla questione: "I tifosi del City arriveranno fino ai confini del mondo per sostenere la squadra e ieri sera non è stato diverso nel circolo polare artico. Bodø non è un posto facile da raggiungere e le temperature sotto lo zero hanno reso la serata impegnativa sotto diversi aspetti per i nostri tifosi. Abbiamo un legame incredibile con i giocatori durante le partite e questo gesto è un ulteriore promemoria di questo rapporto: significa molto per noi. Sappiamo che i giocatori sono delusi dalla sconfitta contro il Bodø, ma con la prossima partita in casa di sabato abbiamo la possibilità di tornare a vincere e i tifosi faranno sentire la loro voce".