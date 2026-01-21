Atalanta e Juventus qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibili

Atalanta, gli ottavi diventano un miraggio

Grandissima l'occasione persa dall'Atalanta, che perdendo in casa con l'Athletic Bilbao rimette tutto in discussione dopo aver ipotecato il passaggio del turno in pompa magna. Ora invece gli orobici non sono più padroni del proprio destino e nell'ultima giornata della phase league potranno solo vincere e sperare in casa dell'Union SG. Grande infatti l'ammucchiata a 13 punti, con Psg, Newcastle, Chelsea, Barcellona, Sporting, Manchester City e Atletico Madrid.

Juventus, missione compiuta

Dal canto suo la Juventus ha fatto quel che doveva, superando lo scoglio Mourinho e centrando l'obiettivo play-off. L'aritmetica dice anche che gli ottavi sarebbero possibili in caso di risultati imprevedibili, ma il dato certo è che i bianconeri, a prescidere dall'esito della sfida con il Monaco nell'ultimo turno, saranno teste di serie nel sorteggio per i sedicesimi di finale.