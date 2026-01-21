Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Atalanta e Juventus qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibili

La squadra di Palladino fa harakiri con l'Athletic e si mangia la qualificazione agli ottavi, quella di Spalletti batte il Benfica e blinda i play-off
TagsJuventusatalantaChampions League

Mercoledì dai due volti per le formazioni italiane impegnate in Champions League. L'Atalanta si divora l'occasione di entrare direttamente agli ottavi, scalando bruscamente dal terzo al tredicesimo posto in classifica, mentre la Juventus piega alla distanza il Benfica, blindando la qualificazione ai play-off.

Atalanta, gli ottavi diventano un miraggio

Grandissima l'occasione persa dall'Atalanta, che perdendo in casa con l'Athletic Bilbao rimette tutto in discussione dopo aver ipotecato il passaggio del turno in pompa magna. Ora invece gli orobici non sono più padroni del proprio destino e nell'ultima giornata della phase league potranno solo vincere e sperare in casa dell'Union SG. Grande infatti l'ammucchiata a 13 punti, con Psg, Newcastle, Chelsea, Barcellona, Sporting, Manchester City e  Atletico Madrid.

Juventus, missione compiuta

Dal canto suo la Juventus ha fatto quel che doveva, superando lo scoglio Mourinho e centrando l'obiettivo play-off. L'aritmetica dice anche che gli ottavi sarebbero possibili in caso di risultati imprevedibili, ma il dato certo è che i bianconeri, a prescidere dall'esito della sfida con il Monaco nell'ultimo turno, saranno teste di serie nel sorteggio per i sedicesimi di finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

