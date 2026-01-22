Inter, brivido Napoli in Champions: tutte le combinazioni per l’accesso diretto agli ottavi

L'Inter in Champions League: i risultati e i calcoli

Inutile nasconderlo, dopo l'Inter ha compromesso l'aggancio di uno dei primi otto posti del girone e quindi l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions. Lo scorso anno furono necessari almeno 16 punti, e i narazzurri ne misero assieme addirittura 19. Allo stato attuale, al massimo, la. Sulla carta, potrebbero essere sufficenti ma in contemporanea bottino pieno in terra tedesca, comunque, sarebbe fondamentale non solo in ottica ottavi diretti.

Se l’Inter è sostanzialmente già sicura di accedere ai playoff, farebbe tutta la differenza del mondo approdarvi tra il 9° e il 16° posto, piuttosto che dal 17° al 24°. Innanzitutto, la gara di ritorno sarebbe in casa e quindi a San Siro. In aggiunta, poi, ci sono maggiori probabilità di incrociare un avversario più alla portata. Poi è chiaro che tutto può accadere, basti pensare che nell’edizione passata si sfidarono Real Madrid e Manchester City e a farne le spese fu Guardiola, eliminato già a febbraio. L’ulteriore spauracchio, evidentemente, è quello di trovarsi sulla strada un’altra squadra italiana. Il Napoli, per intendersi, se dovesse qualificarsi, lo farebbe in una delle ultime posizioni...