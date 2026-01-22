Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inter, brivido Napoli in Champions: tutte le combinazioni per l’accesso diretto agli ottavi

I nerazzurri dopo la sconfitta con l'Arsenal rischiano di doversi giocare la permanenza nella competizione contro una big italiana
Pietro Guadagno
2 min
TagsInterChampions League
Inutile nasconderlo, dopo la sconfitta con l'Arsenal, l'Inter ha compromesso l'aggancio di uno dei primi otto posti del girone e quindi l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions. Lo scorso anno furono necessari almeno 16 punti, e i narazzurri ne misero assieme addirittura 19. Allo stato attuale, al massimo, la truppa di Chivu può arrivare a 15. Sulla carta, potrebbero essere sufficenti ma in contemporanea bottino pieno in terra tedesca, comunque, sarebbe fondamentale non solo in ottica ottavi diretti.

L'Inter in Champions League: i risultati e i calcoli

Se l’Inter è sostanzialmente già sicura di accedere ai playoff, farebbe tutta la differenza del mondo approdarvi tra il 9° e il 16° posto, piuttosto che dal 17° al 24°. Innanzitutto, la gara di ritorno sarebbe in casa e quindi a San Siro. In aggiunta, poi, ci sono maggiori probabilità di incrociare un avversario più alla portata. Poi è chiaro che tutto può accadere, basti pensare che nell’edizione passata si sfidarono Real Madrid e Manchester City e a farne le spese fu Guardiola, eliminato già a febbraio. L’ulteriore spauracchio, evidentemente, è quello di trovarsi sulla strada un’altra squadra italiana. Il Napoli, per intendersi, se dovesse qualificarsi, lo farebbe in una delle ultime posizioni...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Moviola Inter-ArsenalChivu non ha dubbi sulla sua Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS