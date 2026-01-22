Inter, brivido Napoli in Champions: tutte le combinazioni per l’accesso diretto agli ottavi
L'Inter in Champions League: i risultati e i calcoli
Se l’Inter è sostanzialmente già sicura di accedere ai playoff, farebbe tutta la differenza del mondo approdarvi tra il 9° e il 16° posto, piuttosto che dal 17° al 24°. Innanzitutto, la gara di ritorno sarebbe in casa e quindi a San Siro. In aggiunta, poi, ci sono maggiori probabilità di incrociare un avversario più alla portata. Poi è chiaro che tutto può accadere, basti pensare che nell’edizione passata si sfidarono Real Madrid e Manchester City e a farne le spese fu Guardiola, eliminato già a febbraio. L’ulteriore spauracchio, evidentemente, è quello di trovarsi sulla strada un’altra squadra italiana. Il Napoli, per intendersi, se dovesse qualificarsi, lo farebbe in una delle ultime posizioni...