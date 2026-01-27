Mourinho, riecco Massa

José prepara la battaglia

Si capisce, è il clima ideale di una notte disperata, però eventualmente memorabile, proprio quel genere di notti che risvegliano gli istinti primordiali di Mourinho. Lotta contro tutto e contro tutti, lotta all’impossibile. Niente da dire, sarà un clima ad alto voltaggio. Dettaglio adeguato all’occasione: è la prima volta che Mou si ritrova davanti il Real, da quando ne lasciò la panchina nel 2013.

Una squadra arbitrale da allarme 'rosso'

E poteva mancare, fiutando questo clima, il decisivo contributo della classe arbitrale? Ma certo che no, i vertici del settore sono i primi a predisporre tutto quanto possa servire alla buona riuscita della serata: per questa partita, arbitraggio italiano. Ma non un arbitraggio qualunque: il designato è Massa. Proprio l’arbitro che buttò fuori Mourinho, quand’era alla Roma, il 24 ottobre 2021, in una partita contro il Napoli. E siccome le buone premesse non viaggiano mai sole, i giornali portoghesi hanno già rovistato nella popolosa equipe di Massa per trovarne altre, molto incoraggianti. A collaborare con l’arbitro titolare ci saranno anche Pairetto (quarto uomo), Di Bello (Var), Aureliano (Avar): alle volte le combinazioni, tutti in passato hanno espulso Mourinho. Di Bello, precisano gli statistici, più di una volta.

Per chi volesse approfondire, i siti dei giornali portoghesi sono pieni zeppi di link che rimandano alle clamorose cacciate, caso per caso. Ma siccome è la somma che fa il totale, quanto meno ragionevole immaginare un’atmosfera non proprio ideale, almeno come cornice.

Certo si potrà dire: amico, non è facile trovare arbitri che non abbiano mai espulso Mou. O arbitri cui lui non abbia mai rivolto amabili gesti tipo manette. Eppure è possibile. Ma evidentemente non ci hanno nemmeno provato. Meglio esporsi alle velenose dietrologie e alle basse insinuazioni. Poi dicono che il mondo del calcio è troppo prevenuto nei confronti degli arbitri. Poi dicono che non se le vanno a cercare.

