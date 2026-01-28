Italiane in Champions, si decide tutto: ottavi o playoff, tutte le combinazioni

Tutto si decide oggi. Una frase che stasera rimbalzerà negli spogliatoi tirati a lucido per la notte di Champions più lunga e più bella della fase campionato. Stendete il red carpet e accendete le luci: il grande calcio europeo è pronto a consegnare i suoi Oscar. Tutti d’un fiato, tutti in prima serata. Il maxi girone chiude i battenti dopo una cavalcata di otto giornate con un menu ricco e potenzialmente ancora pieno di sorprese. È la SuperChampions, bellezza . Solo due squadre, Arsenal e Bayern , saranno già certe della qualificazione diretta agli ottavi ancor prima del fischio d’inizio, mentre in quattro scenderanno in campo con il cuore più leggero: per Eintracht, Kairat Almaty, Slavia Praga e Villarreal il sogno europeo finisce qui. Non prima di un’ultima notte di orgoglio e passione: in ballo soldi e punti per i vari ranking. Ma andiamo con ordine.

Ottavi di finale o playoff

Otto sono gli slot disponibili per il passaggio al turno a eliminazione diretta, mentre chiudere dal 9° al 24° posto garantirà il playoff: per le prime otto da testa di serie, quindi con la partita di ritorno da giocare in casa. Nessuna possibilità di appello per le ultime 12 squadre (25ª-36ª), attese solo dall’eliminazione. Questo il quadro che verrà poi completato nei dettagli dalle 18 partite in programma stasera, in contemporanea alle 21: 15 squadre sono già qualificate (tra cui tre italiane, ci arriveremo), di queste 13 sono ancora in ballo per gli ultimi sei posti negli ottavi; in 17 invece si giocheranno l’ultima possibilità per superare il girone e inseguire la finale di Budapest del 30 maggio. La strada è ancora lunga. Intanto venerdì l’appuntamento è con il sorteggio dei playoff: con 4 squadre agli spareggi il rischio derby aumenta sensibilmente.

Le quattro italiane

Tenera non sarà la notte con le italiane, che devono ancora lottare con le unghie e con i denti per un posto in paradiso. Tre, dicevamo, sono già certe della qualificazione almeno agli spareggi: Atalanta, Inter e Juventus. In rigoroso ordine di classifica ma spalla a spalla l’una con l’altra e con la vittoria come unico, categorico imperativo. La Dea stacca le altre di un solo punto: 13 quelli conquistati dagli uomini di Palladino che, nel corso della scorsa giornata, hanno anche sfiorato l’impresa prima di subire la rimonta dell’Athletic Bilbao. Con la peggior differenza reti rispetto alle concorrenti, Scamacca e soci puntano quantomeno a un piazzamento da testa di serie per l’eventuale playoff. Strappare una vittoria sul campo dell’Union Saint-Gilloise, che a fine ottobre subì un pesante 4-0 in casa contro l’Inter, non sembra una missione impossibile. A proposito: simile è la situazione dei nerazzurri, impegnati questa sera a Dortmund, che precedono la Juventus a 12 punti in classifica in virtù di una migliore differenza reti. Il Monaco del grande ex Pogba sarà l’ultimo ostacolo sulla strada dei bianconeri verso il ritorno agli ottavi, che mancano dal 2021-22. Ultima chiamata invece per il Napoli, che si gioca il tutto per tutto in una notte contro i campioni del mondo in carica. Al Maradona arriva il Chelsea e gli azzurri non solo devono vincere ma anche sperare che almeno una fra otto squadre che li precedono in classifica non vinca, tenendo presente che il Dortmund, avversario dell’Inter, in caso di aggancio avrebbe certamente una differenza reti migliore (parte da +9). Fate il vostro gioco.