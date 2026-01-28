Una baraonda da Champions

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Questa sera alle 21 ricomincia la baraonda. Chi non ha una squadra del cuore da seguire si può collegare con Diretta Gol e, pur senza capire un accidente di quanto succede in campo, farà una bella indigestione di gol. Diciotto partite tutte insieme, una sola non conta niente, Arsenal-Kairat, la prima contro l’ultima, gli inglesi finiranno comunque in testa al “championato” (solo il Bayern può raggiungerli al primo posto) e i deb
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS