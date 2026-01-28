Dove vedere Monaco-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario

Dopo un avvio stentato, la Juventus arriva all'ultima giornata della League Phase della Champions con l'incredibile possibilità di qualificarsi tra le prime otto e volare direttamente agli ottavi. L'impresa è difficilissima, ma i bianconeri sono in un ottimo momento di forma e potrebbero giocare più liberi con la certezza di aver già conquistato un posto ai playoff. Per alimentare il sogno, bisognerà battere il Monaco : ancora in bilico la posizione dei monegaschi, attualmente tra le prime 24 ma con la possibilità di scivolare fuori.

Monaco-Juve, l'orario

Monaco-Juve andrà in scena oggi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21 allo Stade Lousi II di Monaco.

Dove vedere Monaco-Juve in diretta tv

Monaco-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e su Sky Sport 252.

Monaco-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.