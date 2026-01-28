Dove vedere Monaco-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario
Dopo un avvio stentato, la Juventus arriva all'ultima giornata della League Phase della Champions con l'incredibile possibilità di qualificarsi tra le prime otto e volare direttamente agli ottavi. L'impresa è difficilissima, ma i bianconeri sono in un ottimo momento di forma e potrebbero giocare più liberi con la certezza di aver già conquistato un posto ai playoff. Per alimentare il sogno, bisognerà battere il Monaco: ancora in bilico la posizione dei monegaschi, attualmente tra le prime 24 ma con la possibilità di scivolare fuori.
Monaco-Juve, l'orario
Monaco-Juve andrà in scena oggi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21 allo Stade Lousi II di Monaco.
Dove vedere Monaco-Juve in diretta tv
Monaco-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e su Sky Sport 252.
Monaco-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Spalletti e Pocognoli
MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Teze, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Ansu Fati, Golovin; Balogun. Allenatore: Pocgnoli.
A disposizione: 50 Lienard, 40 Stawiecki, 20 Ouattara, 44 Nibombé, 28 Coulibaly, 23 Bamba, 17 Idumbo, 41 Touré, 14 Biereth, 19 Ilenikhena, 21 Michal.
Indisponibili: Hradecky, Dier, Mawissa, Cabral, Faes, Salisu, Minamino, Pogba, Diatta, Brunner; Squalificati: -; Diffidati: Golovin, Salisu.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Kostic; Koopmeiners, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 25 Joao Mario, 5 Locatelli, 17 Adzic, 11 Zhegrova, 7 Conceiçao, 27 Cambiaso, 32 Cabal, 30 David.
Indisponibili: Vlahovic, Rugani; Squalificati: -; Diffidati: Kelly, Cambiaso, Cabal, Locatelli.
