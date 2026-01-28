Corriere dello Sport.it
Dove vedere Monaco-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario

Tutto sulla gara valida per l'ottava e ultima giornata della Fase Campionato di Champions League: le probabili formazioni dei due allenatori
juve monaco Champions League

Dopo un avvio stentato, la Juventus arriva all'ultima giornata della League Phase della Champions con l'incredibile possibilità di qualificarsi tra le prime otto e volare direttamente agli ottavi. L'impresa è difficilissima, ma i bianconeri sono in un ottimo momento di forma e potrebbero giocare più liberi con la certezza di aver già conquistato un posto ai playoff. Per alimentare il sogno, bisognerà battere il Monaco: ancora in bilico la posizione dei monegaschi, attualmente tra le prime 24 ma con la possibilità di scivolare fuori.

Monaco-Juve, l'orario

Monaco-Juve andrà in scena oggi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21 allo Stade Lousi II di Monaco.

Dove vedere Monaco-Juve in diretta tv

Monaco-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e su Sky Sport 252.

Monaco-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Spalletti e Pocognoli

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Teze, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Ansu Fati, Golovin; Balogun. Allenatore: Pocgnoli.

A disposizione: 50 Lienard, 40 Stawiecki, 20 Ouattara, 44 Nibombé, 28 Coulibaly, 23 Bamba, 17 Idumbo, 41 Touré, 14 Biereth, 19 Ilenikhena, 21 Michal.

Indisponibili: Hradecky, Dier, Mawissa, Cabral, Faes, Salisu, Minamino, Pogba, Diatta, Brunner; Squalificati: -; Diffidati: Golovin, Salisu.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Kostic; Koopmeiners, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 25 Joao Mario, 5 Locatelli, 17 Adzic, 11 Zhegrova, 7 Conceiçao, 27 Cambiaso, 32 Cabal, 30 David.

Indisponibili: Vlahovic, Rugani; Squalificati: -; Diffidati: Kelly, Cambiaso, Cabal, Locatelli.

