Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Borussia Dortmund-Inter , a voi. Al Signal Duna Park si va in campo per l'ottava e ultima giornata della Fase Campionato di Champions League . L'Inter, quattordicesima in classifica, è già qualificata ai playoff, ma è reduce da tre sconfitte consecutive: l'ultima in ordine cronologico il 3-1 a San Siro contro l'Arsenal. I nerazzurri di Chivu devono vincere e sperare in una serie di risultati favorevoli per accedere direttamente agli ottavi di finale. Dall'altra parte del campo i gialloneri uomini di Kovac , sedicesimi a 11 punti, ai quali basta un punto per blindare i playoff e ne servono tre per sperare in una clamorosa qualificazione agli ottavi, risultati dagli altri campi permettendo.

Borussia Dortmund-Inter, l'orario

Borussia Dortmund-Inter è in programma oggi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21, al Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in diretta tv

Borussia Dortmund-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Borussia Dortmund-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253).

Borussia Dortmund-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Borussia Dortmund-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.