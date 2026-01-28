Corriere dello Sport.it
Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Signal Iduna Park, valida per l'ottava giornata della Fase Campionato di Champions League: le probabili formazioni di Kovac e Chivu
Tagsborussia dortmundInterChampions League

Borussia Dortmund-Inter, a voi. Al Signal Duna Park si va in campo per l'ottava e ultima giornata della Fase Campionato di Champions League. L'Inter, quattordicesima in classifica, è già qualificata ai playoff, ma è reduce da tre sconfitte consecutive: l'ultima in ordine cronologico il 3-1 a San Siro contro l'Arsenal. I nerazzurri di Chivu devono vincere e sperare in una serie di risultati favorevoli per accedere direttamente agli ottavi di finale. Dall'altra parte del campo i gialloneri uomini di Kovac, sedicesimi a 11 punti, ai quali basta un punto per blindare i playoff e ne servono tre per sperare in una clamorosa qualificazione agli ottavi, risultati dagli altri campi permettendo.

Borussia Dortmund-Inter, l'orario

Borussia Dortmund-Inter è in programma oggi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21, al Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in diretta tv

Borussia Dortmund-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Borussia Dortmund-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253).

Borussia Dortmund-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Borussia Dortmund-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le probabili formazioni di Kovac e Chivu

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Can, Shlotterbeck; Ryeson, Jo. Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Beier, Fábio Silva; Guirassy. A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Couto, Mane, Kabar,  Brandt, Chukwuemeka, Adeyemi. Allenatore: Kovac.

Indisponibili: Sabitzer, Sule.

Squalificati: Svensson.

Diffidati: Adeyemi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris; Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Frattesi, Diouf, Bovo, P. Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.

Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Barella.

Squalificati: -.

Diffidati: L. Martinez, Mkhitaryan, Bastoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1
Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Kovac e Chivu

