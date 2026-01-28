L'Inter vince a Dortmund, ma non basta per gli ottavi

Inizio difficile per i nerazzurri che dopo 11 minuti rischiano di subire il gol del vantaggio con Guirassy che, dimenticato dalla difesa dell'Inter, a tu per tu con Sommer sbaglia tutto e grazia Chivu. Con il passare dei minuti prende campo l'Inter e si fa vedere nell'area avversaria: prima Bisseck ci prova in girata, pallone di poco alto, poi Bonny stacca più in alto di tutti sul cross di Luis Enrique, a due passi sul secondo palo schiaccia il pallone e spreca un'ottima occasione. Nella ripresa entra Esposito che nel giro di pochi minuti va vicino al gol prima sfiorando il pallone di testa che sfila di poco al lato, poi si ritrova tutto solo in area davanti a Kobel, ma Bensebaini lo rimonta ed evita il gol. Nel finale attaccano solo i nerazzurri e gli sforzi vengono premiati: all'80' l'Inter passa in vantaggio con Dimarco che disegna una parabola perfetta su una punizione dal limite e porta avanti i suoi. Nel recupero arriva la seconda rete dell'Inter con Diouf che spiazza la difesa del Dortmund con un paio di belle finte, vince un rimpallo e in area firma il raddoppio.