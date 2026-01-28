La Juventus non osa: con il Monaco è solo 0-0. Bianconeri ai playoff tra le teste di serie

Champions League, la classifica

Brutta Juve nel primo tempo, gol annullato al Monaco

Il primo tempo del Louis II non è affatto spettacolare, ma i padroni di casa fanno certamente meglio degli inguardabili bianconeri. Transalpini subito pericolosi con Akliouche, che non sfrutta la paperissima di Perin, Poi è lo stesso Perin a dire di no ad un paio di tentativi di Vanderson. Nel finale è Openda a provare a scuotere la Juventus, ma all'intervalloè 0-0.

Ripresa da ragion di stato

Nella ripresa Spalletti cambia, mandando in campo da subito Yildiz e Adzic. La mossa però non sortisce effetto, perché il secondo tempo è una sorta di armistizio tra due squadre già qualificate ai play-off e poco desiderose di osare a fronte di un punto che in termini di classifica si rivela tutto sommato prezioso. Emozioni zero, come le occasioni da gol. Così la Juve ai playoff

Monaco-Juventus 0-0: cronaca, tabellino e statistiche