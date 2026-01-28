La Juventus non osa: con il Monaco è solo 0-0. Bianconeri ai playoff tra le teste di serie
Nessun sussulto finale per la Juventus, che chiude la Phase League di Champions con uno 0-0 in casa del Monaco che significa tredicesimo posto, ma che comunque le vale un discreto piazzamento in chiave playoff, collocandola tra le teste di serie in vista del sorteggio del 30 gennaio.
Champions League, la classifica
Brutta Juve nel primo tempo, gol annullato al Monaco
Il primo tempo del Louis II non è affatto spettacolare, ma i padroni di casa fanno certamente meglio degli inguardabili bianconeri. Transalpini subito pericolosi con Akliouche, che non sfrutta la paperissima di Perin, Poi è lo stesso Perin a dire di no ad un paio di tentativi di Vanderson. Nel finale è Openda a provare a scuotere la Juventus, ma all'intervalloè 0-0.
Ripresa da ragion di stato
Nella ripresa Spalletti cambia, mandando in campo da subito Yildiz e Adzic. La mossa però non sortisce effetto, perché il secondo tempo è una sorta di armistizio tra due squadre già qualificate ai play-off e poco desiderose di osare a fronte di un punto che in termini di classifica si rivela tutto sommato prezioso. Emozioni zero, come le occasioni da gol. Così la Juve ai playoff
