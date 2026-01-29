Napoli-Chelsea, la moviola: Turpin la tiene. E la mano di Juan Jesus…

Il rigore per il Chelsea

L'arbitro, però, tiene in pugno la gara e non sbaglia, al 17’, nel punire il fallo di mano di Juan Jesus nell'area di rigore del Napoli. Il difensore, sistemato in barriera, quando intercetta il pallone ha il braccio vicino al corpo, ma a rendere punibile il suo intervento è il movimento proprio verso il pallone. E per questo è corretto assegnare il calcio di rigore. Nell'occasione è giusta anche l'ammonizione mostrata a Juan Jesus, perché il suo fallo di mano ha fermato un tiro diretto verso la porta. I due cartellini gialli del secondo tempo, uno per Elmas al 29’ e l'altro a Fofana al 43’, sono invece entrambi per imprudenza. Tutti e due i provvedimenti sono stati corretti. Nel finale di gara (46' st) poteva starci l'ammonizione a Cucurella per il fallo su Vergara.

VAR 6

Brisard non ha problemi da dover risolvere. Gli basta confermare il calcio di rigore assegnato immediatamente in campo dal direttore di gara e la regolarità dei gol delle due squadre.